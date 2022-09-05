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Звездная красота. В небе над Омском запечатлели полярное сияние

5 сентября 13:48
Фото: Владимир Крупко

В Омске сфотографировали полярное сияние

Небо играло самыми разными оттенками.

В ночь на 5 сентября в Омске было запечатлено красивое полярное сияние. Фотографии природного явления сделал руководитель омского планетария Владимир Крупко.

Фото: Владимир Крупко

На этих снимках звездное небо отражает фиолетовые, синеватые и оранжевые оттенки. Такое красивое сочетание цветов украшают плеяды, а некоторые отдельные звезды светят ярче остальных.

Фото: Владимир Крупко

А вот на этих кадрах небо приобрело совершенно другие оттенки. Здесь можно увидеть зеленые, лазурные и красные цвета. На небе все больше созвездий и мерцающих звезд.

Отметим, что причиной такого небесного чуда являются сильные вспышки на солнце.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Небо#Планетарий
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