Звездная красота. В небе над Омском запечатлели полярное сияние

В ночь на 5 сентября в Омске было запечатлено красивое полярное сияние. Фотографии природного явления сделал руководитель омского планетария Владимир Крупко.
На этих снимках звездное небо отражает фиолетовые, синеватые и оранжевые оттенки. Такое красивое сочетание цветов украшают плеяды, а некоторые отдельные звезды светят ярче остальных.
А вот на этих кадрах небо приобрело совершенно другие оттенки. Здесь можно увидеть зеленые, лазурные и красные цвета. На небе все больше созвездий и мерцающих звезд.
Отметим, что причиной такого небесного чуда являются сильные вспышки на солнце.