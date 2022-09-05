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Жена главы Ивановской области задекларировала доход, в 26 раз превышающий доход мужа

5 сентября 05:29
Светлана Дрыга – супруга губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, будучи в декретном отпуске, смогла заработать 44 млн рублей. Муж при этом задекларировал всего 1,66 млн.

Такую внушительную сумму Дрыге принесла продажа товарного знака калининградского фестиваля короткого метра “Короче”.  

Фестиваль “Короче” проводится в Калининграде с 2013 года. В этом же году сюда из Москвы переезжает Станислав Воскресенский, занимавший в столице кресло замминистра экономразвития. В Северо-Западном федеральном округе  чиновник назначается замом полпреда президента РФ по СЗФО, пишет newsnn.ru.

Сначала Воскресенский в списке организаторов фестиваля не значился. Президентом “Короче” являлся кинопродюсер Сергей Сельянов. Про финансирование мероприятие было мало что известно, впрочем, журналисты предполагали, что фестиваль приносил только убытки.

Через 2 года Воскресенский снова оказался в Москве, на своей прежней должности. Он продолжал опекать калининградский фестиваль регулярно его посещал. С 2017 года его переводят на должность губернатора Ивановской области. 

Светлану Дрыгу в материалах СМИ о первом фестивале называли продюсером. В её декларации суммы тогда были достаточно скромные – 700 000 рублей,  полтора миллиона.

21 апреля 2021 года Воскресенский и Дрыга вышли из фестиваля. Беседуя с журналистами РБК, программный директор фестиваля Артем Рыжков рассказал, что “эксклюзивные права на проведение фестиваля московской компании Red Carpet Studio передали идейные вдохновители – актриса Светлана Дрыга и ее супруг, председатель попечительского совета Станислав Воскресенский". Супруги пояснили, что у них нет времени на фестиваль, больше ничего о передаче прав не было известно.

9 июля прошлого года Светлана Дрыга передала товарный знак “Короче” ООО “Студия Ред Карпет”. Владелец компании и её продюсеры не объяснили, зачем приобретается столь специфический актив, как кинофестиваль короткого метра, тем более за такую внушительную сумму.

Скорее всего, если бы в этой сделке не фигурировала жена человека, занимавшего высокие должности в разных регионах, история получилась бы не столь резонансной.

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