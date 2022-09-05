Жена главы Ивановской области задекларировала доход, в 26 раз превышающий доход мужа

21 апреля 2021 года Воскресенский и Дрыга вышли из фестиваля. Беседуя с журналистами РБК, программный директор фестиваля Артем Рыжков рассказал, что “эксклюзивные права на проведение фестиваля московской компании Red Carpet Studio передали идейные вдохновители – актриса Светлана Дрыга и ее супруг, председатель попечительского совета Станислав Воскресенский". Супруги пояснили, что у них нет времени на фестиваль, больше ничего о передаче прав не было известно.