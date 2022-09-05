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В зеленоградском озере обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

5 сентября 14:53
Фото: mil.ru
Снаряд нашли в озере Школьное в Зеленограде.

В озере Школьное в Зеленограде обнаружили мину времен Великой Отечественной войны, сообщает 360tv.ru со ссылкой на источники в экстренных службах. Специалисты для выяснения информации проводят проверку.

Предмет, похожий на мину, был обнаружен в воде сотрудниками поисково-спасательной станции «Пансионат». Сразу же после обнаружения территория была оцеплена, на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Официально информация о найденной мине пока не подтверждена, обстоятельства уточняются.

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