В зеленоградском озере обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

Предмет, похожий на мину, был обнаружен в воде сотрудниками поисково-спасательной станции «Пансионат». Сразу же после обнаружения территория была оцеплена, на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Официально информация о найденной мине пока не подтверждена, обстоятельства уточняются.