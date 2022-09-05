В рамках ВЭФ провели Международный форум по сохранению тигра

Лидер РФ Владимир Путин обратился по видеосвязи к присутствующим на встрече. Он рассказал, что за двенадцать последних лет количество полосатых хищников в мире увеличилось на 40%. Что касается РФ, то двенадцать лет назад численность амурских таежных тигров в Дальневосточном регионе достигала лишь 390 взрослых особей. На данный момент их около 750, среди них есть и детеныши. Рост популяции происходит в том числе благодаря принятию системных мер, которые реализуются на уровне государства, но в первую очередь благодаря труду ученых, природоохранных предприятий и волонтеров.
На площадках форума встретились представители министерств государств, входящих в ареал распространения хищника. В рамках профдиалога специалисты в области экологии, эксперты и ученые поговорили о результатах работы проекта по сохранению данного вида, установили актуальные ориентиры, поставили вопросы о международной координации работы и налаживании обмена данными на постоянной основе, информирует interfax.ru.
В своей речи Константин Чуйченко, российский министр юстиции, глава наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» сделал акцент на том, что к концу текущего десятилетия в РФ браконьеры стали убивать втрое меньше тигров. Он убежден, что этому способствовало измененное законодательство страны.
Александр Козлов, министр природы и экологии РФ заметил, что подключение к проекту пространственного мониторинга SMART семи государств (Камбоджи, КНР, Непала, Бутана, Индии, РФ и Индонезии) дало возможность установить связи между правоохранителями данных стран. Это, в свою очередь, способствовало не просто сохранению, но и приумножению популяции полосатых хищников.
Кроме того, Александр Козлов и Алия Шалабекова, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, заключили договор о реинтродукции тигра на территорию данной республики. Сообщается, что в Казахстане существует особо охраняемая природная зона, расположенная близ озера Балхаш. Первыми тиграми, завезенными в новый заповедник, могут стать приморские хищники.