В рамках ВЭФ провели Международный форум по сохранению тигра

Лидер РФ Владимир Путин обратился по видеосвязи к присутствующим на встрече. Он рассказал, что за двенадцать последних лет количество полосатых хищников в мире увеличилось на 40%. Что касается РФ, то двенадцать лет назад численность амурских таежных тигров в Дальневосточном регионе достигала лишь 390 взрослых особей. На данный момент их около 750, среди них есть и детеныши. Рост популяции происходит в том числе благодаря принятию системных мер, которые реализуются на уровне государства, но в первую очередь благодаря труду ученых, природоохранных предприятий и волонтеров.