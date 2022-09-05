Омичи пытаются спасти истощенных медведей из придорожного кафе

Вчера, 5 сентября, в паблике «Я – рядом. Помощь бездомным животным в Омске» появился пост с призывом о помощи. Омичи рассказали, что возле кафе «Татьяна» на Новосибирской трассе в сторону Калачинска живут медведи Маша и Миша.
«Они живут в ужасных условиях без воды и еды на бетоне и в грязи. Хозяину нет дела до них», - рассказали в паблике.
Неравнодушная омичка узнала о животных два года назад, и теперь каждый день ездит к ним, чтобы покормить. Однако у женщины есть серьезное заболевание, из-за чего у нее не хватает ни денег, ни моральных сил.
Омичам предложили собрать для животных еду и солому. А в идеале найти заповедник. В комментариях горожане предложили написать заявление на владельца медведей за жестокое обращение с животными.
Напомним, претензии к содержанию медведей в этом кафе возникали уже неоднократно. Еще в 2009 году прокуратура проводила проверку из-за незаконного содержания диких животных в неволе. В кафе «Татьяна» наведывался Россельхознадзор, правда, в итоге владельцы получили лишь штраф в 10 тыс рублей и предписание «об устранении нарушений». Впрочем, владелица — Межецкая Т.С. — медведей оставила, за что ее оштрафовали еще на 1 тыс рублей, а также передали дело в суд.
В 2018 году зоозащитники снова привлекали внимание к медведям в этом кафе. Звери там, видимо, меняются: раньше в «Татьяне» держали Мишу и Балу, сейчас, по словам активистов, — Миша и Маша.