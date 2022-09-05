Омичи пытаются спасти истощенных медведей из придорожного кафе

Напомним, претензии к содержанию медведей в этом кафе возникали уже неоднократно. Еще в 2009 году прокуратура проводила проверку из-за незаконного содержания диких животных в неволе. В кафе «Татьяна» наведывался Россельхознадзор, правда, в итоге владельцы получили лишь штраф в 10 тыс рублей и предписание «об устранении нарушений». Впрочем, владелица — Межецкая Т.С. — медведей оставила, за что ее оштрафовали еще на 1 тыс рублей, а также передали дело в суд.