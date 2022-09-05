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В Омской области береза проломила череп лесорубу

5 сентября 11:30
По информации силовиков, инцидент произошел в Называевском районе.

Заготовка дров закончилась тяжелыми травмами головы для 36-летнего жителя города Называевск, который работал в деляне возле деревни Нововоскресенка. 

«В воскресенье, 4 сентября, около 09:50 в приемное отделение «Называевской ЦРБ» доставили мужчину, у которого после обследования были диагностированы: ушиб шейного отдела позвоночника и закрытый перелом теменной кости справа», - сообщили Городу55 в медучреждении. 

Прибывшие по вызову медиков силовики выяснили, что во время заготовки дров на пострадавшего упала береза. 

Сейчас выясняются все обстоятельства этого инцидента. 

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