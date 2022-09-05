В Омске продолжают искать пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве

В Омске продолжают искать 85-летнюю пенсионерку Таисию Варфоломееву. Женщина не ориентируется в пространстве. Теперь поиски ведет областное УМВД России. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сын женщины рассказал полицейским, что утром 17 августа в последний раз поговорил с матерью по телефону, а когда через несколько часов пришёл её навестить, дома никого не оказалось. 22 августа, после самостоятельных поисков, он обратился за помощью в полицию», - отметили в пресс-службе областного УМВД России.
Напомним, что Таисия 17 августа вышла из дома по улице Юбилейная, 5, и не вернулась. Её местонахождение неизвестно уже 19 дней.
Приметы Таисии Варфоломеевой: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, длинные седые волосы и светло-карие глаза.
На момент пропажи женщина была одета в розовый пуховик, синие гетры и темные кроссовки. На голове у нее был платок серого цвета.