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В Омске продолжают искать пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве

5 сентября 14:00
Фото: 1MI
Женщина пропала девятнадцать дней назад.

В Омске продолжают искать 85-летнюю пенсионерку Таисию Варфоломееву. Женщина не ориентируется в пространстве. Теперь поиски ведет областное УМВД России. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сын женщины рассказал полицейским, что утром 17 августа в последний раз поговорил с матерью по телефону, а когда через несколько часов пришёл её навестить, дома никого не оказалось. 22 августа, после самостоятельных поисков, он обратился за помощью в полицию», - отметили в пресс-службе областного УМВД России.

Напомним, что Таисия 17 августа вышла из дома по улице Юбилейная, 5, и не вернулась. Её местонахождение неизвестно уже 19 дней.

Приметы Таисии Варфоломеевой: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, длинные седые волосы и светло-карие глаза.

На момент пропажи женщина была одета в розовый пуховик, синие гетры и темные кроссовки. На голове у нее был платок серого цвета.

Фото: «Доброспас Омск»
В Омске разыскивают 85-летнюю пенсионерку в розовом пуховике и сером платке на голове
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Пропала женщина#Поиски#Поиски человека#Полиция
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