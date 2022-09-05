В Омске под Октябрьским мостом нашли тело мужчины

В СКР по Омской области выясняют все обстоятельства смерти 44-летнего мужчины, тело которого в минувшее воскресенье нашли под Октябрьским мостом.
«4 сентября около 16:39 от очевидцев поступил звонок, что под мостом со стороны улицы 2-й Восточный спуск найдено тело неизвестного мужчины», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
На месте следователи и оперативники быстро становили личность погибшего. Им оказался житель Ленинского округа Омска.
Предварительно, никаких следов насильственной смерти судмедэксперты на теле не нашли. Сейчас труп находится в морге, где и должны установить от чего умер мужчина.