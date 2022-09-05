Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске под Октябрьским мостом нашли тело мужчины

5 сентября 11:41
Фото: 1MI
Никаких следов криминала, по данным следователей, эксперты не обнаружили.

В СКР по Омской области выясняют все обстоятельства смерти 44-летнего мужчины, тело которого в минувшее воскресенье нашли под Октябрьским мостом. 

«4 сентября около 16:39 от очевидцев поступил звонок, что под мостом со стороны улицы 2-й Восточный спуск найдено тело неизвестного мужчины», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области. 

На месте следователи и оперативники быстро становили личность погибшего. Им оказался житель Ленинского округа Омска. 

Предварительно, никаких следов насильственной смерти судмедэксперты на теле не нашли. Сейчас труп находится в морге, где и должны установить от чего умер мужчина. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Смерть#Труп#Следственный комитет
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10