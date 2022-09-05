Российские ученые разработали «умный» протез руки

Об инновационной разработке рассказал руководитель проекта инвазивных исследований компании «Моторика» Юрий Матвиенко, пишет iz.ru.
Он продемонстрировал протез и рассказал об основных этапах его работы. Матвиенко пояснил, что эффект избавления пользователя от фантомной боли достигается путем стимуляции периферической нервной системы.
Кроме того, роборука может позволить человеку ощутить такие чувства, как покалывания, мурашки и даже ощущение сжатия руки в кулак или размеров предмета, который пациент берет протезом.
Все это стало возможным, благодаря системе из электрода, который имплантирован непосредственно на нервы, установленных на роборуке датчиков и программноного обеспечения.
Отмечается, что «умный» протез настраивается через дистанционное управление, которое также позволяет активировать дополнительные режимы работы.