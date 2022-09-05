Россия находится в зоне действия мощных арктических циклонов

Posted 5 сентября 2022,, 13:24
Published 5 сентября 2022,, 13:24
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов объяснил сильное похолодание. Об этом пишет NEWS.ru.
Синоптик предупредил, что на страну идут проливные дожди. Они продлятся до выходных.
Во второй половине текущей недели ожидается похолодание. Столбики термометров остановятся на отметке +12 градусов. Дожди будут продолжаться где-то до выходных. Нужно ждать резких порывов ветра. Потоки воздуха строятся так, что ветер с Севера опоясал все государство от Северного полюса до Кавказа, пояснил Александр Шувалов.