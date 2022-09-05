Россия находится в зоне действия мощных арктических циклонов

Во второй половине текущей недели ожидается похолодание. Столбики термометров остановятся на отметке +12 градусов. Дожди будут продолжаться где-то до выходных. Нужно ждать резких порывов ветра. Потоки воздуха строятся так, что ветер с Севера опоясал все государство от Северного полюса до Кавказа, пояснил Александр Шувалов.