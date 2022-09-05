Разнос от губернатора, новое уголовное дело и масочный режим. Омск в понедельник

Новость №1. Губернатор Омской области Александр Бурков раскритиковал работу руководства областного министерства образования. Все из-за Седельниковской средней школы № 2, которую до сих пор не ввели в эксплуатацию. В итоге глава минобра Татьяна Дернова получила выговор. Подробности читайте в нашем материале ниже.
Новость № 2. На экс-директора Кировского детского дома-интерната, в котором 14 февраля случился пожар, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Проверку провела прокуратура и выяснила более подробные детали. Информацию читайте в материале ниже.
Новость № 3. Неужели совсем скоро в Омске снова будет официально введен масочный режим? Такие выводы можно сделать из-за того, что уже второе образовательное учреждение ввело это обязательное ограничение. Какой это вуз, смотрите в нашем материале.