Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Разнос от губернатора, новое уголовное дело и масочный режим. Омск в понедельник

5 сентября 14:48
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Губернатор Омской области Александр Бурков раскритиковал работу руководства областного министерства образования. Все из-за Седельниковской средней школы № 2, которую до сих пор не ввели в эксплуатацию. В итоге глава минобра Татьяна Дернова получила выговор. Подробности читайте в нашем материале ниже.

Бурков потребовал отставки заместителя министра образования Омской области
Узнать подробнее

Новость № 2. На экс-директора Кировского детского дома-интерната, в котором 14 февраля случился пожар, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Проверку провела прокуратура и выяснила более подробные детали. Информацию читайте в материале ниже. 

В Омске завели уголовное дело после пожара в омском детском доме
Узнать подробнее

Новость № 3. Неужели совсем скоро в Омске снова будет официально введен масочный режим? Такие выводы можно сделать из-за того, что уже второе образовательное учреждение ввело это обязательное ограничение. Какой это вуз, смотрите в нашем материале. 

В Омске продолжают частично вводить масочный режим
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Уголовное дело#Детский дом#Губернатор#Масочный режим
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10