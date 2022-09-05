Подозрительный визит. Пенсионерка разоблачила мошенников, продающих пожарные датчики

Рассказала про махинации аферистов пенсионерка, которая проживает в Центральном округе. Двое молодых людей постучались к ней в окна и за беседой рассказали, что продают пожарные датчики для дома. Сумма одного такого составляет 1,5 тысяч рублей. Злоумышленники также попытались запугать женщину тем, что если оборудование не установить сейчас, то потом придётся заплатить штраф — 2 тысячи рублей.