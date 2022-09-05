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Подозрительный визит. Пенсионерка разоблачила мошенников, продающих пожарные датчики

5 сентября 10:57
Фото: 1MI

Мошенники попытались продать омичке пожарный извещатель за 1,5 тысяч рублей

Неизвестно, сколько жителей доверились злоумышленникам.

В Омске мошенники предлагают жителям купить пожарные извещатели, наличие в доме которых якобы является обязательным требованием. Информацию сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Рассказала про махинации аферистов пенсионерка, которая проживает в Центральном округе. Двое молодых людей постучались к ней в окна и за беседой рассказали, что продают пожарные датчики для дома. Сумма одного такого составляет 1,5 тысяч рублей. Злоумышленники также попытались запугать женщину тем, что если оборудование не установить сейчас, то потом придётся заплатить штраф — 2 тысячи рублей.

Омичка оказалась бдительна и отказалась от таких подозрительных услуг. Но в ведомстве отметили, что пока неизвестно, сколько доверчивых омичей поверили обманщикам.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Мошенники#ГУ МЧС по Омской области
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