Открытие охоты в Омской области: шампанское, дичь и звонок авторитетному другу

Кто не успел, тот опоздал
Из Омска мы выехали вечером 26 августа. По пути цепляем к УАЗу «Управления по охране животного мира» прицеп с квадроциклом марки «Сокол». Все. В путь. По сути, каждый охотинспектор возит собой мини-дом на колесах: там и палатка, и матрасы, и спальные мешки, портативная газовая плита, еда, посуда и еще много чего.
Едем по трассе Челябинск — Новосибирск в сторону Исилькульского района. Как только заехали на территорию Марьяновского района, по обе стороны дороги рядом с многочисленными озерами буквально через каждые десять метров можно было заметить палатки, шатры, автомобили. Спрашиваем и узнаем, что охотники со стажем приезжают заранее, многие ради этого специально отпрашиваются с работы, лишь бы приехать заблаговременно и занять выгодное место.
Во время рейда нам даже встретился мужчина, который несколько дней назад перенес плановую операцию, но охотничья страсть перевесила боль.
«Есть те, кто год от года ездят на одно и то же место. Чужих туда они уже не пустят. Часто на озерах можно увидеть самодельные таблички со словом: „Занято“», — поясняют Городу55 сотрудники «Управления по охране животного мира».
К слову, сами охотинспекторы не одобряют таких вот любителей застолбить место, да еще и табличку воткнуть. Мол, вопросов нет, когда человек приехал заранее, прокосил выход на воду, сделал «скрадок», раскидал чучела, а когда вот так, внаглую, — это перебор.
Праздник с ружьями наперевес
Вообще для охотников со стажем открытие охоты — это как глоток свежего воздуха, после летнего или зимнего застоя.
«Это праздник. Готовятся к нему заблаговременно: оборудуют скрадки, устраивают настоящие лагеря на водоемах. Конечно, и празднуют с размахом: бывает, в озеро и с гармошкой, и с гитарой заплывают, а иногда отмечают этот день похлеще свадьбы или Нового года. Поохотятся, отметят и по домам», — рассказал Городу55 инспектор отдела охотничьего хозяйства БУ «Управление по охране животного мира» Александр Калашников.
К сожалению, ни гитар, ни гармошек мы не увидели, но зажигательные танцы у костра лицезрели. Практически каждый стан охотников — это несколько человек на автомобилях, — от отечественных легковушек до дорогих премиальных внедорожников, палатки, шатры, и лодки, а также столы с разнообразными яствами и алкоголем (куда ж без него). Встречалось даже шампанское.
Непременно шашлык и шурпа, где-то плов, даже чай из самовара. Некоторые берут с собой на охоту маленьких детей и подростков, чтобы, так сказать, впитывали страсть к этому делу с детства.
Летят утки...
В рейд с инспекторами из «Управления по охране животного мира» отправляемся ранним утром 27 августа. Едем к озеру и слышим, как с разных сторон раздаются выстрелы. Останавливаемся возле озера Камышлово по соседству с деревней Гофнунгсталь Исилькульского района. Уже привычные лодки, палатки и два охотника. Подходим, представляемся, проверяем документы и оружие. Здесь все в порядке.
Идем дальше, но уже не на автомобиле, а на лодке по озеру. Навстречу два судна. Останавливаем, уже знакомая процедура, только на этот раз смотрим и трофеи на предмет наличия краснокнижных особей. Тут тоже без нареканий.
На озере охотники в камышах попадались как поодиночке, так и группами, например, сразу на четырех лодках. Часто на водной глади можно было наблюдать чучела для привлечения дичи. Вот только в этом месте все, кого бы мы ни встретили, жаловались на утку, мол, мало.
«Озеро сильно обмелело, не только это, а все в округе. Утки почти нет: у кого одна, у кого две, а кто-то и вовсе за 3—4 часа не добыл ничего», — сетует один из охотников.
Камышловый лог
В том, что озера действительно обмелели, и весьма прилично, мы убедились на личном опыте, да еще и с курьезным происшествием. Но обо все по порядку.
Вообще места, которые мы инспектировали, это целая цепь соленных и пресных озер, которые тянутся от границы с Казахстаном и вплоть до окраин Омска, где переходят в реку Камышловку. Все водоемы — древнее русло этой реки, которое ныне известно как Камышловый лог.
Обилие озер и водоемов делает это место популярным у охотников во время сезонов охоты на водоплавающую дичь. Например, только в Исилькульском районе охотничьи угодья — как общедоступные, так и закрепленные — занимают площадь в 218 тысяч гектаров.
На протяжении всей истории существования Камышлового лога для него характерны как маловодные, так и многоводные периоды. Нынешний год маловодный, вода ушла, озера обмелели, и утка в основной своей массе ушла искать места побезопаснее, дабы вывести потомство. Дело в том, что обнажившееся дно стало хорошим подспорьем для разнообразных хищников, например лис и енотовидных собак, которые с охотой разоряют утиные выводки. Следы этих животных можно встретить повсеместно на пересохших участках озер.
Чтобы понять масштаб обмеления в этом году, достаточно взглянуть на фото ниже. Все это пространство в иные годы было занято водой.
Однако если в Исилькульском районе охотники жаловались на отсутствие дичи, то в Москаленском и Марьяновском районах попадались счастливчики, которые добыли по 15 особей и даже больше.
«Приплыли»
Теперь о курьезном. После рейда по озеру пересели на квадроцикл и отправились с инспекцией по берегу озера, в том числе и высохшему. Маловодность, о которой мы упоминали выше, сыграла с нами злую шутку. На одном из участков мы приметили охотника на лодке в камышах у берега. Двигаемся к нему и проваливаемся в «зыбучую» грязь, да так сильно, что наш вездеход практически встал колом.
Спрыгиваем с транспорта, проваливаемся, кое-как добираемся до сухого участка и идем за помощью. Общими усилиями — с участием охотинспекторов и охотников — за пару часов мы все же вызволяем наш «квадрик» из грязевого плена.
А вот охотник, к которому мы спешили, устно заверили нас, что с документами у него все в полном порядке, посидел, несколько раз выстрелил и был таков. Не дождался.
«Звонок другу»
И о нарушителях. Первой ласточкой у охотинспектора Александра Калашникова стал мужчина, который на лодке с ружьем и трофеями передвигался без каких-либо документов, мол, в машине все, сейчас дойдем до берега, и все покажу. Доплыл, показал, но от составления протокола его это не уберегло.
Следующим на очереди был пенсионер из Омска, который некогда работал на госслужбе. Он приехал на охоту без охотничьего билета единого федерального образца.
Товарищи нарушителя долго и безуспешно пытались убедить охотинспекторов, что в закрепленных охотугодьях он не нужен. Не убедили. И пригрозили «звонком статусному другу». Позвонили, поговорили, одному, второму, третьему, однако никакого действия это не возымело — протокол был составлен.
А с одним из охотников вообще произошло чудесное преображение. Мужчина предъявил к осмотру ружье, но не предоставил хоть какие-то документы. По закону омичу грозило составление протокола на изъятие оружия, поэтому и он, и его друзья бросились искать документы. Рассеянный мужчина, узнав, что ему грозит, моментально протрезвел, осмотрел все в лагере, побывал в озере и на лодках и, к счастью для него, нашел-таки заветные разрешения, путевки и билеты.
Итоги
Всего в дни открытия сезона инспекторами было проверено 1252 охотника, составлено 89 протоколов об административном правонарушении за нарушение правил охоты, 3 протокола за нарушение режима особо охраняемой природной территории.
«Изъято 8 единиц незарегистрированного охотничьего оружия. Более половины выявленных нарушений правил охоты — охота без разрешения на добычу, путевки, охотничьего билета», — пояснили Городу55 в минприроды Омской области.