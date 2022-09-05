Открытие охоты в Омской области: шампанское, дичь и звонок авторитетному другу

Теперь о курьезном. После рейда по озеру пересели на квадроцикл и отправились с инспекцией по берегу озера, в том числе и высохшему. Маловодность, о которой мы упоминали выше, сыграла с нами злую шутку. На одном из участков мы приметили охотника на лодке в камышах у берега. Двигаемся к нему и проваливаемся в «зыбучую» грязь, да так сильно, что наш вездеход практически встал колом.