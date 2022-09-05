На Камчатке появятся туристические тропы

По словам Тимофеевой, за каждым маршрутом предполагается закрепить на постоянной основе отдельного инструктора. Она также отметила, что безопасности любителей экстремального отдыха в немалой степени угрожает серый туристический бизнес. Поток туристов в регион существенно увеличился, тогда как количество проводников осталось на прежнем уровне — девятнадцать человек на три десятка маршрутов. Поэтому туристы вынуждены пользоваться услугами ненадежных гидов, пояснила директор «Вулканов Камчатки».