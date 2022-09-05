На Камчатке появятся туристические тропы

В такому решению руководство природного парка подтолкнули участившиеся случаи гибели туристов при восхождении на вулканы. Об этом пишет iz.ru.
По словам Тимофеевой, за каждым маршрутом предполагается закрепить на постоянной основе отдельного инструктора. Она также отметила, что безопасности любителей экстремального отдыха в немалой степени угрожает серый туристический бизнес. Поток туристов в регион существенно увеличился, тогда как количество проводников осталось на прежнем уровне — девятнадцать человек на три десятка маршрутов. Поэтому туристы вынуждены пользоваться услугами ненадежных гидов, пояснила директор «Вулканов Камчатки».
Ранее сообщалось, что группа туристов из двенадцати человек, включая двух сопровождающих, совершала восхождение на вершину Ключевской сопки. В процессе подъема, на отметке в 4158 метров, в пропасть сорвались две связки людей по три человека. По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело.