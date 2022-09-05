Генетик рассказала, что ЭКО не имеет отношения к заболеванию раком

Специалист пояснила, что в СМИ все чаще муссируются слухи о том, что звезды отечественного шоу-бизнеса могли заболеть раком из-за экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на StarHit.
По словам Кокориной, историй о том, что какие-то знаменитости перенесли ЭКО и заболели онкологией, великое множество, однако если рассматривать их более предметно и по отдельности, то становится ясно: ВРТ здесь не при чем
По словам генетика, основными причинами заболевания онкологией являются возрастные изменения и генетическая предрасположенность. А измышления про ЭКО возникают из-за неинформированности населения.