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Генетик рассказала, что ЭКО не имеет отношения к заболеванию раком

5 сентября 16:01
Фото: 1MI
Врач-генетик Ольга Кокорина заявила, что вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ) не могла стать причиной развития онкологических заболеваний у Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске.

Специалист пояснила, что в СМИ все чаще муссируются слухи о том, что звезды отечественного шоу-бизнеса могли заболеть раком из-за экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом пишет  Pravda.Ru со ссылкой на StarHit.

По словам Кокориной, историй о том, что какие-то знаменитости перенесли ЭКО и заболели онкологией, великое множество, однако если рассматривать их более предметно и по отдельности, то становится ясно: ВРТ здесь не при чем

По словам генетика, основными причинами заболевания онкологией являются возрастные изменения и генетическая предрасположенность. А измышления про ЭКО возникают из-за неинформированности населения.

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