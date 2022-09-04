«Я побью тебя». Омичу Шлеменко бросил вызов бразильский чемпион

Чемпион SFT Combat Клебер Соуза в социальных сетях разместил видеообращение. Адресовал его омскому бойцу смешанных единоборств Александру Шлеменко.
«Шлеменко! Мне рассказали, что ты хочешь реванш в конце сентября. Но твой соперник просит большие деньги! Я уважаю тебя, но не настолько тебя боюсь, чтобы просить мешок денег! Я побью тебя и возьму за это недорого!», — дерзко заявил бразильский спортсмен.
Пока неясно, как ответит на вызов омич. Но известно, что сообщение точно достигло своего адресата. Видеозапись Клебера Соуза разместили в аккаунте школы единоборств «Шторм». Пользователи соцсети выразили уверенность в победе российского бойца.
Напомним, 26 августа в Екатеринбурге на турнире RCC12 прошел поединок между омским бойцом и сербом Александром Иличем. Александр Шлеменко готовился к другому сопернику, Магомеду Исмаилову, но тот не успел восстановиться после травмы. В главном поединке вечера омич проиграл. Илич выбросил удар коленом в прыжке и обрушил серию ударов. Рефери остановил поединок.