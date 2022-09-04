«Я побью тебя». Омичу Шлеменко бросил вызов бразильский чемпион

«Шлеменко! Мне рассказали, что ты хочешь реванш в конце сентября. Но твой соперник просит большие деньги! Я уважаю тебя, но не настолько тебя боюсь, чтобы просить мешок денег! Я побью тебя и возьму за это недорого!», — дерзко заявил бразильский спортсмен.