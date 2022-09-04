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Уж небо осенью дышало. Омичей ждут ветра, дожди и заморозки

4 сентября 06:40
Фото: 1MI

В Омске похолодает до -2 и пойдут дожди

Местный гидрометцентр представил актуальный прогноз.

В Омскую область «стучится» осень. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Сегодня ночью ожидаются заморозки — в приземном слое до -2 градусов.

Новая неделя начнется с небольшого потепления, температура воздуха днем +15…+20. Местами возможен небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

В ночь на вторник снова похолодает 0…-2 градуса, осадки сохранятся. Местами по региону будет туманно.

Днем 6 сентября потеплеет до +25 градусов, кратковременный дождь. Он усилится в ночь на 7 сентября, тогда же порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.

В дневные часы среды столбик термометра не опустится ниже +11 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, возможен небольшой дождь. Ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду.

Фото: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября в Тевризе выпало огромное количество града. Местные жители поделились кадрами.

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