Уж небо осенью дышало. Омичей ждут ветра, дожди и заморозки

В Омскую область «стучится» осень. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Сегодня ночью ожидаются заморозки — в приземном слое до -2 градусов.
Новая неделя начнется с небольшого потепления, температура воздуха днем +15…+20. Местами возможен небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
В ночь на вторник снова похолодает 0…-2 градуса, осадки сохранятся. Местами по региону будет туманно.
Днем 6 сентября потеплеет до +25 градусов, кратковременный дождь. Он усилится в ночь на 7 сентября, тогда же порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.
В дневные часы среды столбик термометра не опустится ниже +11 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, возможен небольшой дождь. Ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду.
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября в Тевризе выпало огромное количество града. Местные жители поделились кадрами.