РЭО выступил в качестве соорганизатора форума "Экосистема"

На Камчатке в рамках второго этапа форума (первый прошел в Вологодской области) РЭО организовал множество мероприятий, включая образовательный трек “Экономика замкнутого цикла и экология территорий”, сообщает kp.ru.
Как пишет издание, Российский экологический оператор организовал для участников форума экскурсию на мусорный полигон, субботник и экологические уроки в школах Елизово - второго по величине города на Камчатке. Также при поддержке компании был проведен раздельный сбор мусора.
Главный шатер РЭО на “Экосистеме” уже по традиции стал центром притяжения для участников. Здесь расположилась мастерская по переработке, в которой можно было научиться выплавлять значки из пластиковых крышек, изготавливать миниатюрные панно из стекла, подставки для мобильных устройств, стаканчики и корзинки из старых пластиковых пакетов, а также шить сумки из старой баннерной ткани и джинсов.
Еще одно мероприятие, которое РЭО провел в рамках форума, - чемпионат по экологическому баскетболу. Правила стандартные, но каждый мяч в корзине приравнивался к одному посаженному дереву.
Кроме того, в ходе экофорума РЭО анонсировал масштабную акцию “Миллион Родине” по сбору макулатуры. Она охватит всю территорию Российской Федерации.
В рамках этой акции волонтеры РЭО уже организовали сбор макулатуры в двенадцати школах Камчатки, а также провели экоуроки в школах Петропавловска-Камчатского и Елизово, на которых рассказывали о процессе переработки бумажных отходов.
Участники форума “Экосистема” под руководством РЭО и волонтеров движения “Делай!” по традиции провели субботник на берегу реки Половинки, в котором принимали участие и местные жители - всего около ста пятидесяти человек. На субботнике собрали почти тонну отходов - девятьсот пятьдесят килограммов, то есть сто мешков мусора.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в рамках форума очень мощной была просветительская кампания. Кроме мероприятий в шатре, Российский экологический оператор также провел один из трех образовательных треков “Экономика замкнутого цикла и экология территорий”. Он включал семнадцать образовательных сессий для активистов-экологов. Также состоялась экскурсия на полигон ТКО в Елизово - современный объект размещения отходов.
“Ежегодно на КПО поступает до 40 тысяч тонн отходов. Ребята могли воочию убедиться - они не отправляются бездарно доживать свой век на полигон, а тщательно сортируются. Далее отобранные полезные фракции отправляются на переработку”, - рассказал Денис Буцаев.