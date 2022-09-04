РЭО выступил в качестве соорганизатора форума "Экосистема"

Главный шатер РЭО на “Экосистеме” уже по традиции стал центром притяжения для участников. Здесь расположилась мастерская по переработке, в которой можно было научиться выплавлять значки из пластиковых крышек, изготавливать миниатюрные панно из стекла, подставки для мобильных устройств, стаканчики и корзинки из старых пластиковых пакетов, а также шить сумки из старой баннерной ткани и джинсов.