Пожары, жуть на кладбище, снежная атака. Что произошло в Омске в воскресенье

Утро началось с новости о возгорании в одном из торговых центров. По версии очевидцев, в магазине одежды замкнула проводка. Впрочем, инцидент не стал препятствием для посетителей, они продолжили примерку. А днем о пожаре нам сообщили подписчики. Они заметили клубы дыма в Ленинском округе. Мы выяснили причину и подробности происшествия:
Самые громкие новости сегодня пришли из интернет-пространства:
— омичка похоронила бабушку, вернулась на кладбище спустя сутки и пришла в ужас от увиденного;
— через тернии в школу: ученикам начальных классов предлагают идти в школу по пешеходному переходу, ведущему в траву;
— ночные жалобы омичей побудили эколабораторию выехать на замеры и, как оказалось, не зря;
— жители центра города указали на множество недочетов в работе подрядчика по благоустройству детской площадки, мэрия отреагировала;
— бразильский чемпион виртуально бросил дерзкий вызов омичу Александру Шлеменко.
Ночью снежные шарики атаковали Тевриз. Местные жители всюду опубликовали фотографии града — на это стоит посмотреть. Осень действительно на пороге: свежий прогноз погоды на грядущую неделю (спойлер: свитер и зонт пригодятся).