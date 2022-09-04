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Пожары, жуть на кладбище, снежная атака. Что произошло в Омске в воскресенье

4 сентября 14:00
Фото: 1MI
Главные новости последних суток.

Пожары в Омске

Утро началось с новости о возгорании в одном из торговых центров. По версии очевидцев, в магазине одежды замкнула проводка. Впрочем, инцидент не стал препятствием для посетителей, они продолжили примерку. А днем о пожаре нам сообщили подписчики. Они заметили клубы дыма в Ленинском округе. Мы выяснили причину и подробности происшествия:

В Ленинском округе Омска начался пожар
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Омск в соцсетях

Самые громкие новости сегодня пришли из интернет-пространства:

— омичка похоронила бабушку, вернулась на кладбище спустя сутки и пришла в ужас от увиденного;

— через тернии в школу: ученикам начальных классов предлагают идти в школу по пешеходному переходу, ведущему в траву;

— ночные жалобы омичей побудили эколабораторию выехать на замеры и, как оказалось, не зря;

— жители центра города указали на множество недочетов в работе подрядчика по благоустройству детской площадки, мэрия отреагировала;

— бразильский чемпион виртуально бросил дерзкий вызов омичу Александру Шлеменко.

Погода в Омске сегодня

Ночью снежные шарики атаковали Тевриз. Местные жители всюду опубликовали фотографии града — на это стоит посмотреть. Осень действительно на пороге: свежий прогноз погоды на грядущую неделю (спойлер: свитер и зонт пригодятся).

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