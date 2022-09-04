Пожары, жуть на кладбище, снежная атака. Что произошло в Омске в воскресенье

Утро началось с новости о возгорании в одном из торговых центров. По версии очевидцев, в магазине одежды замкнула проводка. Впрочем, инцидент не стал препятствием для посетителей, они продолжили примерку. А днем о пожаре нам сообщили подписчики. Они заметили клубы дыма в Ленинском округе. Мы выяснили причину и подробности происшествия: