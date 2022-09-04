Отдых не по плану. Омичка гуляла с внуками и пришла в полицию

В полицию после прогулки обратилась 59-летняя омичка. Она заявила, что с ее банковской карты списаны 5 145 рублей.
Выяснилось, женщина проводила время с внуками на берегу Иртыша в районе улицы Красный Путь. Предполагается, что там и выронила карту. Однако обратила на это внимание спустя несколько часов, когда на телефон стали приходить оповещения о покупках.
Правоохранители установили, картой рассчитались в одном из местных магазинов. Возможных подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения. Ими могут быть несколько подростков. Сейчас их разыскивает полиция. Фото размещено в официальном паблике ведомства.