Изнасилование 9-летней девочки, масочный режим в Омске, новый старт для «Авангарда»

Неделя началась с ужасающей новости — в Омской области изнасиловали маленького ребенка. Дело было в поселке под Омском. Следователи тут же возбудили уголовное дело. Жертвой стала девятилетняя девочка. После происшествия она оказалась в реанимации. Подозреваемого искали больше суток. Мужчина был задержан 30 августа. Выяснилось, чтобы скрыться от правоохранителей, он ночевал на кладбище. У нас есть видеозапись допроса сельчанина — он хладнокровно признался в содеянном. Втерся в доверие к ребенку, пообещав купить коробку конфет. Позже выяснилось, есть свидетели изнасилования. 1 сентября подозреваемого заключили под стражу. Город55 съездил на место трагедии и добыл подробности страшной истории: