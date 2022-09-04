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Изнасилование 9-летней девочки, масочный режим в Омске, новый старт для «Авангарда»

4 сентября 07:01
Фото: 1MI
Самые значимые события недели.

Изнасилование 9-летней девочки в Омске

Неделя началась с ужасающей новости — в Омской области изнасиловали маленького ребенка. Дело было в поселке под Омском. Следователи тут же возбудили уголовное дело. Жертвой стала девятилетняя девочка. После происшествия она оказалась в реанимации. Подозреваемого искали больше суток. Мужчина был задержан 30 августа. Выяснилось, чтобы скрыться от правоохранителей, он ночевал на кладбище. У нас есть видеозапись допроса сельчанина — он хладнокровно признался в содеянном. Втерся в доверие к ребенку, пообещав купить коробку конфет. Позже выяснилось, есть свидетели изнасилования. 1 сентября подозреваемого заключили под стражу. Город55 съездил на место трагедии и добыл подробности страшной истории:

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Масочный режим в Омской области

В регионе прошло заседание «коронавирусного» оперштаба. Мы выяснили, что именно порекомендовали омичам на фоне роста заболеваемости. Стало известно, что с 1 сентября в одном из ВУЗов вернули обязательный масочный режим. Хотя в последний день лета пациентов с ковидом вдруг стало меньше.

Новый учебный год

Праздничные линейки в Омске прошли, можно сказать, традиционно — под удушливый запах выбросов. Многочисленные жалобы развеяли торжественную атмосферу 1 сентября. Накануне статистики озвучили зарплату учителей в регионе. Еще к началу нового учебного года в городе изменили правила продажи алкоголя близ школ. А родителей учеников поставили перед фактом — в учреждениях скорректировали оплату за питание.

Для некоторых студентов День знаний тоже начался с новостей. Обучающимся ОмГУПСа пригрозили выселением из общежития за долги по учебе.

Омский «Авангард»

«Не пытайтесь покинуть Омск» — такая фраза появилась на новой форме «ястребов». Ровно неделю назад на Соборной площади прошла презентация команды. Мы напомним, как это было:

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На мероприятии, правда, экстренно заменили одного из хедлайнеров — Мота. Причиной назвали болезнь артиста. Вместо него для омичей выступила группа «Иванушки int.». Появилась информация, что заболевший певец выступал на свадьбе у хоккеиста «Ак Барса».

К приезду хоккеистов готовятся на новой «G-Drive Арене». 30 августа туда завезли мебель и оборудование. А 1 сентября объект официально сдали в эксплуатацию.

Новый сезон КХЛ стартовал в первый день осени. Накануне «Авангард» провел пресс-конференцию. Собрали самое интересное:

— в команде определились с тройками нападения;

— голодный главный тренер Дмитрий Рябыкин выбил дверь в спортзал;

— один из игроков пообещал побриться налысо в случае завоевания Кубка Гагарина;

— хоккеисты волнуются перед первой игрой на новой арене;

— омскому клубу пригрозили санкциями из-за массовых драк.

Первый матч КХЛ в сезоне 2022/23 для «ястребов» прошел в гостях. 3 сентября омичи проиграли подмосковному «Витязю» за 10 секунд до конца игры.

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