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Дети в опасности? Омич показал жуткий пешеходный переход возле школы

4 сентября 09:03
Фото: 1MI

Пешеходный переход возле омской школы ведет детей в траву

Неравнодушный житель города попытался обратить внимание на небезопасные условия.

К началу нового учебного года омичи проинспектировали территорию образовательных учреждений. Менее официально: очевидец пожаловался на пешеходный переход возле местной школы.

Пост появился в паблике «Омск ВК». Автор сетует на оборудование зоны для перехода дороги возле гимназии № 146. Она находится по адресу улица Звездова, 105. «Можете разъяснить, каким образом была спроектирована и выполнена работа?», — возмущается житель Омска.

Известно, что в этом учреждении занимаются ученики начальной школы. Автор публикации уверяет, для детей пешеход не безопасен. К тексту приложены фото. На кадрах видно, что с одной стороны дорога ведет в траву, там нет тропинки для пешеходов.

Фото: скриншот с паблика "Омск ВК"
#Общество#Город#Новости#Омск#Дети#Пешеходный переход#Соцсети
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