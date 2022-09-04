Дети в опасности? Омич показал жуткий пешеходный переход возле школы

К началу нового учебного года омичи проинспектировали территорию образовательных учреждений. Менее официально: очевидец пожаловался на пешеходный переход возле местной школы.
Пост появился в паблике «Омск ВК». Автор сетует на оборудование зоны для перехода дороги возле гимназии № 146. Она находится по адресу улица Звездова, 105. «Можете разъяснить, каким образом была спроектирована и выполнена работа?», — возмущается житель Омска.
Известно, что в этом учреждении занимаются ученики начальной школы. Автор публикации уверяет, для детей пешеход не безопасен. К тексту приложены фото. На кадрах видно, что с одной стороны дорога ведет в траву, там нет тропинки для пешеходов.