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«А люди продолжают примерку». В омском торговом центре случился пожар

4 сентября 03:35
Фото: 1MI

В омском торговом центре произошло возгорание

Посетители снимали инцидент на камеру и, кажется, забыли о собственной безопасности.

Очевидцы сообщили о происшествии в торговом центре «Континент». 2 сентября примерно в 15:40 в одном из магазинов замкнула проводка. Один из посетителей снял происходящее на видео и выложил запись в паблик «ЧП Омск».

На кадрах видны языки пламени под потолком. Мужчина, скорее всего сотрудник магазина, тушит пожар с помощью огнетушителя. Огонь успел перекинуться на некоторые вещи.

«А люди продолжают примерку», — удивились пользователи соцсети в комментариях. Некоторые предположили, что дело не в коротком замыкании, поскольку на записи видно, что горят лампы. Многие посетовали на администрацию заведения — противопожарная сигнализация не работала.

Фото: скриншот видео ЧП Омск
#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Пожары#Торговый центр#Соцсети
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