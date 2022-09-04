«А люди продолжают примерку». В омском торговом центре случился пожар

Очевидцы сообщили о происшествии в торговом центре «Континент». 2 сентября примерно в 15:40 в одном из магазинов замкнула проводка. Один из посетителей снял происходящее на видео и выложил запись в паблик «ЧП Омск».
На кадрах видны языки пламени под потолком. Мужчина, скорее всего сотрудник магазина, тушит пожар с помощью огнетушителя. Огонь успел перекинуться на некоторые вещи.
«А люди продолжают примерку», — удивились пользователи соцсети в комментариях. Некоторые предположили, что дело не в коротком замыкании, поскольку на записи видно, что горят лампы. Многие посетовали на администрацию заведения — противопожарная сигнализация не работала.