Сегодня в Омске, по сообщениям Обь-Иртышского УГМС, ожидается перекрытие исторического максимума по температуре. Пока что он держится на отметке в +29.7 градуса Цельсия, который был зафиксирован в 2003 году.
В субботу, 3 сентября, днем по югу области воздух прогреется от +27…+32 до +30…+35 градусов, по северу - от +18…+23 до +22…+27 градусов.
«Такая знойная погода продлится недолго, уже 4 сентября в тылу циклона похолодает, а с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, - сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.
Днем в воскресенье похолодает до +15…+20 градусов, по крайнему югу до +25°, а в понедельник, 5 сентября, из-за влияния фронтальной зоны в регион вернутся дожди.