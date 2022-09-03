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После жуткой жары омичей ждет мощное похолодание

3 сентября 03:22
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиком, в Омскую область также придут дожди.

Сегодня в Омске, по сообщениям Обь-Иртышского УГМС, ожидается перекрытие исторического максимума по температуре. Пока что он держится на отметке в +29.7 градуса Цельсия, который был зафиксирован в 2003 году. 

В субботу, 3 сентября, днем по югу области воздух прогреется от +27…+32 до +30…+35 градусов, по северу - от +18…+23 до +22…+27 градусов. 

«Такая знойная погода продлится недолго, уже 4 сентября в тылу циклона похолодает, а с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, - сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко. 

Днем в воскресенье похолодает до +15…+20 градусов, по крайнему югу до +25°, а в понедельник, 5 сентября, из-за влияния фронтальной зоны в регион вернутся дожди. 

#Василий Попов#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Жара#Похолодание#Дожди
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