Омич раздал приятелям долги, обворовав крупные торговые комплексы

Оригинальный способ вернуть долг придумал 21-летний житель Омска: молодой человек совершил сразу две кражи в крупных торговых комплексах на Левобережье.
«В один день в городской отдел полиции сообщения о кражах из торговых комплексов на улице 70 лет Октября и проспекте Комарова. В первом случае продавец париков отлучилась на пять минут и лишилась телефона и трехдневной выручки - почти 19 000 рублей. Вторая кража имела место в обувном магазине: работница торговой точки не до конца закрыла рольставни, ушла обедать, а когда вернулась, обнаружила пропажу 23 700 рублей», – рассказали Городу55 в УМВД по городу Омску.
Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к причастен один и тот же человек. Полицейские установили его личность и задержали на стройке в Центральном округе, куда парень пришел к знакомому, чтобы вернуть долг.
«Собственно долг и стал поводом для краж. По словам подозреваемого, он просто прогуливался по торговым комплексам, а когда возникал подходящий момент, похищал деньги», – пояснили в городской полиции.
Похищенные деньги, – более 50 тысяч рублей, задержанный успел раздать своим заемщикам, а похищенный смартфон оставил себе.
Сейчас гаджет изъят и после всех формальностей будет возвращен законной владелице, а подозреваемый стал фигурантом нескольких уголовных дел.
Отметим, что ранее молодой человек неоднократно привлекался за мелкие хищения в продуктовых магазинах – пытался пронести мимо кассы жвачки и конфеты.