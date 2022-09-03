Липовые банкиры повесили на омичку кредит на 700 тысяч рублей

В Омске полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 46-летняя жительница Центрального округа.
«Потерпевшей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, и сообщили, что некие лица якобы подали заявку и пытаются оформить крупный кредит на ее имя», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
Женщина поверила в эту байку и стала следовать инструкциям, которые ей диктовали аферисты. В итоге омичка действительно оформила на себя кредит в 700 тысяч рублей и перевела все средства на чужой счет.
Сейчас силовики проводят оперативные мероприятия по поиску подозреваемых.