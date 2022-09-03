«Единая Россия» в Омске предложила построить крытые футбольные стадионы

Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом проехались по территории Советского округа.
Первой точкой в маршруте рабочего визита стал парк «Зеленый Остров». Депутат Омского городского Совета, руководитель бюджетного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин сообщил, что в текущем году здесь реализуется второй этап комплексного благоустройства по проекту «Городская среда» от партии «Единая Россия».
В частности, в 2021 году подрядчик ООО «СибДор» выполнил большой объем по благоустройству «Зеленого Острова: демонтажные работы, обустройство освещения, укладка тротуарной плитки и поребрика, установка МАФ, обустройство лотков и дождеприемников, а также озеленение территории. Стоимость двух контрактов составила порядка 91 млн рублей.
В 2022 году предусмотрены демонтаж твердых покрытий, расчистка и вертикальная планировка территории, обустройство тротуаров, проездов, велосипедной дорожки, озеленение территории, которое включает в себя посадку более 2.5 тысяч деревьев и кустарников и обустройство газонов общей площадью 12 тысяч квадратных метров, а также установку малых архитектурных форм и дополнительное освещение территории.
Кроме того, в 2022 на территории парка ООО «Строительная компания Альянс» выполняет работы по обустройству лестниц с облицовкой ступеней гранитными плитами.
«Территория парка «Зеленый остров» станет частью развития 15-километровой набережной Иртыша. Это проект, инициатором которого является губернатор Омской области Александр Бурков. Развитие набережной на федеральном уровне поддержит партия «Единая Россия». Об этом накануне в рамках рабочей поездки в Омск заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России», замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин. Вместе с ним эту идею поддержал заместитель министра строительства России Алексей Ересько», — рассказал Алексей Сокин.
В ответ на это Александр Бурков уточнил, проектирование какого участка сейчас в приоритете.
«Мы в областном Правительстве готовы выделить деньги на проектирование набережной. Но мне нужно понять, мы начинаем проектирование какого участка? Что является сегодня ключевым для жителей города? Какая зона отдыха, какой участок набережной? – спросил губернатор.
Тогда Сокин предложил разбить весь проект, на так называемые, пазлы.
«Наше предложение - разобрать проект по пазлам. Первый пазл уже в процессе — это Зеленый остров, то есть он укомплектовывается. Второй пазл - мы предлагаем Набережную Тухачевского. То есть, мы сделали архитектурную концепцию, — полностью Набережная Тухачевского со всеми исследованиями, вовлечением, социологией, архитектурой», – пояснил депутат Сокин.
В свою очередь, губернатор спросил увязывается ли второй пазл с гостиницей «Космос», а также уточнил про памятник студенческим строительным отрядам.
«Этот пазл - от Кемеровской до метромоста. Касаемо памятника студотрядам, то проект согласован, его художественный совет уже утвердил, - подтвердил Алексей Сокин.
После всех этих заявлений, Александр Бурков сообщил присутствующим, что памятник установят уже в следующем году.
Еще одним этапом рабочей поездки губернатора и мэра стал стадион «Сибирский Нефтяник». Здесь в 2019 году начали поэтапный капитальный ремонт. В процессе реконструкции увеличили ширину бегового поля до восьми соревновательных дорожек по кругу и девятой запасной для разминки. Также была создана эффективная дренажная система с 16 водоотводными колодцами. Помимо прочего сейчас на объекте идет строительство крытого катка с искусственным льдом, которое планируется завершить в декабре 2022 года.
Директор центра развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников предложил губернатору и мэру начать программу по развитию и благоустройству футбольных стадионов, которых в городе очень много.
«Сейчас в Омске много футбольных стадионов, которые требуют внимания. Футбольные площадки очень востребованы: есть очереди на них, как среди детей, так и взрослого населения. Нынешних площадок уличного типа не хватает. В связи с этим возможно их развитие по пути государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. Важно, что и самим инвесторам это направление интересно. Этим я хотел бы заняться. Отдельно, считаю, стоит уделить внимание крытым футбольным манежам, их строительство важно с учетом нашего природного климата. В настоящее время в Омской области нет профессиональной команды по мини-футболу, которая могла представлять регион на первенствах России и мира. Есть несколько государственных детских школ, есть частные школы, но этого не хватает», – заявил Алексей Половников.
Половников предложил разработать программу строительства крытых футбольных залов. Он уверен, что это в разы повысит как уровень массового занятия спортом, так здорового образа жизни среди детей и взрослых.
«В конце мая мы провели «Кубок Дружбы», в котором приняли участие 76 команд из Красноярска, Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Томска, Тюмени и Казахстана. На самом деле мы привлекаем людей непросто к занятию спортом, а развиваем своего рода спортивный туризм. Задействуем наши гостиничные комплексы, устраиваем экскурсии по городу. Гости посещают омский цирк, театры, музеи, Омскую крепость, матчи хоккейного «Авангарда» – а это все финансовые вливания в наш регион со стороны спортивных туристов. При проведении наших крупных турниров – гости оставляют в городе до 30 миллионов рублей в год», – отметили Половников.
Отметим, что правительство Омской области и Российский футбольный союз в 2020 году подписали соглашение о развитии футбола в Омской области. В рамках соглашения планируется, что к 2030 году в в регионе футболом будут заниматься не менее 40 тысяч человек. Потому строительство футбольных полей имеет приоритетное значение для реализации этих планов.
«Омску нужны футбольные площадки во дворах, чтобы родители могли присматривать за детьми рядом с домом. Именно развитие футбольной инфраструктуры поможет достичь поставленных целей», — уверен Алексей Половников.
Согласился с ним и Александр Бурков, который заявил, что практику по реконструкции всех стадионов в городе и области нужно продолжать.
«Практику реконструкции всех существующих стадионов, которые в 90-е годы были брошены, надо продолжать. Не просто, что вы у себя, в Советском округе, это внедряете. Нам, конечно, такую практику бы нужно везде вводить. Главное даже не деньги, а организация процесса. Всегда можно найти контакты и с администрацией района, округа, и с правительством области, и инвесторов привлечь, что вы умеете делать, чтобы восстановить этот спортивный объект. То есть наша задача, это вы правильно говорите, - как можно больше молодежи вовлечь в этот вид спорта. Даже если они завтра не будут профессионалами, олимпийскими чемпионами, но это будут здоровые ребята. Сегодня, я вижу, что девочки играют в футбол! Это наша ключевая задача. Для этого эту спортивную инфраструктуру надо поддерживать и начинать программу модернизации в целом по городу. Пусть депутатский корпус, новые депутаты, которых изберет население Омска, берут под себя эту программу реализации и контроль за ней. Прямо включать в этот процесс. Они сегодня готовы, — там много денег не надо, главное – организационный процесс. Есть же яркий пример», — поддержал инициативу губернатор.
Напомним, что выборы в Омский городской Совет состоятся в единый день голосования 11 сентября.