«Единая Россия» в Омске предложила построить крытые футбольные стадионы

В частности, в 2021 году подрядчик ООО «СибДор» выполнил большой объем по благоустройству «Зеленого Острова: демонтажные работы, обустройство освещения, укладка тротуарной плитки и поребрика, установка МАФ, обустройство лотков и дождеприемников, а также озеленение территории. Стоимость двух контрактов составила порядка 91 млн рублей.



В 2022 году предусмотрены демонтаж твердых покрытий, расчистка и вертикальная планировка территории, обустройство тротуаров, проездов, велосипедной дорожки, озеленение территории, которое включает в себя посадку более 2.5 тысяч деревьев и кустарников и обустройство газонов общей площадью 12 тысяч квадратных метров, а также установку малых архитектурных форм и дополнительное освещение территории.

Кроме того, в 2022 на территории парка ООО «Строительная компания Альянс» выполняет работы по обустройству лестниц с облицовкой ступеней гранитными плитами.