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Бурков поздравил жителей Берегового с 65-летием поселка

3 сентября 11:52
Фото: Единая Россия
Глава региона пообщался с местными жителями и услышал их просьбы.

Сегодня, 3 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест провели объезд Советского округа. Они побывали на «Зеленом острове», на стадионе «Сибирский Нефтяник» и на строящемся крытом ледовом катке возле ОмГТУ.

Также они осмотрели, как реализуют проект «Безопасный город» в домах на улице Пригородной, проверили благоустройство территории школы №95 в Лукьяновке, дворов на улице Волкова и территории около ДК «Звездный». Также глава региона проверил, как продвигается ремонт дороги на улице Бородина.

Фото: Единая Россия

Депутат омского горсовета Дмитрий Сахань рассказал, что на улице уложили асфальт, тротуарную плитку, установили бордюры, остановки, дорожные знаки и светофоры. Он уточнил, что жители просят установить на территории детскую площадку и скамейку. В будущем на этом участке может появиться бульвар.

Фото: Единая Россия
«Не хватает зелёной зоны здесь, где мы находимся. Я считаю, что это место притяжения, потому что инфраструктура очень развита, — объяснил депутат. — Помимо школ и детских садов рядом Первомайский рынок, кинотеатр, гипермаркеты в шаговой доступности, ледовый дворец имени Ирины Родниной. Это, я считаю, будет отличная общественная зона. В рамках нацпроекта „БКД“ удалось ещё и полностью поменять тротуар. Малые архитектурные формы поменять не можем — голосование по проектам благоустройства 2023 года уже прошло, поэтому будем активно стараться попасть с этим проектом в программу „Формирование комфортной городской среды“ наследующий год».
Фото: Единая Россия

Глава региона посоветовал привлечь гранты или поддержку по инициативному бюджету. В конце объезда Александр Бурков и Сергей Шелест приехали в поселок Береговой, который в эти выходные отмечает 65-летний юбилей.

Фото: Единая Россия

Член общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины» в Омской области Павел Корольков рассказал, что федеральный проект стремиться сделать более доступными учреждения культуры для жителей.

«Особенно это актуально для малых городов, сел и районных центров, где зачастую клубы являются единственными учреждениями культуры, которые объединяют в себе музеи, театры, досуговые центры, площадки для развития народного творчества и промыслов, а также являются центрами коммуникации для населения», — сказал Павел Корольков.
Фото: Единая Россия

Губернатор подвел итоги рабочей поездки по округу. Он отметил, что было важно пообщаться с людьми, чтобы понять запросы жителей.

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Сергей шелест#Благоустройство
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