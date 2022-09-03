Бурков поздравил жителей Берегового с 65-летием поселка

Сегодня, 3 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест провели объезд Советского округа. Они побывали на «Зеленом острове», на стадионе «Сибирский Нефтяник» и на строящемся крытом ледовом катке возле ОмГТУ.
Также они осмотрели, как реализуют проект «Безопасный город» в домах на улице Пригородной, проверили благоустройство территории школы №95 в Лукьяновке, дворов на улице Волкова и территории около ДК «Звездный». Также глава региона проверил, как продвигается ремонт дороги на улице Бородина.
Депутат омского горсовета Дмитрий Сахань рассказал, что на улице уложили асфальт, тротуарную плитку, установили бордюры, остановки, дорожные знаки и светофоры. Он уточнил, что жители просят установить на территории детскую площадку и скамейку. В будущем на этом участке может появиться бульвар.
«Не хватает зелёной зоны здесь, где мы находимся. Я считаю, что это место притяжения, потому что инфраструктура очень развита, — объяснил депутат. — Помимо школ и детских садов рядом Первомайский рынок, кинотеатр, гипермаркеты в шаговой доступности, ледовый дворец имени Ирины Родниной. Это, я считаю, будет отличная общественная зона. В рамках нацпроекта „БКД“ удалось ещё и полностью поменять тротуар. Малые архитектурные формы поменять не можем — голосование по проектам благоустройства 2023 года уже прошло, поэтому будем активно стараться попасть с этим проектом в программу „Формирование комфортной городской среды“ наследующий год».
Глава региона посоветовал привлечь гранты или поддержку по инициативному бюджету. В конце объезда Александр Бурков и Сергей Шелест приехали в поселок Береговой, который в эти выходные отмечает 65-летний юбилей.
Член общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины» в Омской области Павел Корольков рассказал, что федеральный проект стремиться сделать более доступными учреждения культуры для жителей.
«Особенно это актуально для малых городов, сел и районных центров, где зачастую клубы являются единственными учреждениями культуры, которые объединяют в себе музеи, театры, досуговые центры, площадки для развития народного творчества и промыслов, а также являются центрами коммуникации для населения», — сказал Павел Корольков.
Губернатор подвел итоги рабочей поездки по округу. Он отметил, что было важно пообщаться с людьми, чтобы понять запросы жителей.