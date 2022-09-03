Бурков поздравил жителей Берегового с 65-летием поселка

Также они осмотрели, как реализуют проект «Безопасный город» в домах на улице Пригородной, проверили благоустройство территории школы №95 в Лукьяновке, дворов на улице Волкова и территории около ДК «Звездный». Также глава региона проверил, как продвигается ремонт дороги на улице Бородина.