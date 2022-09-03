2-летнюю малышку выбросило из машины после ДТП на омской трассе

Сегодня, 3 сентября, в Павлоградском районе Омской области произошла авария, в результате которой пострадали несколько детей. Очевидцы сообщили о ДТП в 11:20.
По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал по трассе Омск – Русская Поляна. Во время движения по 111 км он не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль УАЗ Патриот, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ – 6-летняя, 4-летяя и 2-летняя девочки. Все они попали в больницу. Детей перевозили в автомобиле без детских кресел. Самая младшая девочка при столкновении оказалась выброшенной на дорогу. Полиция проводит проверку.