На замдиректора омского филиала «Почты России» возбудили уголовное дело за взятку

В материалах уголовного дела говорится, что в июне 2018 года филиал «Почты России» и омская компания заключили договор поставки товара, который собирались продавать через почту. Выяснилось, что Волохина долгое время получала взятки от предпринимателя за покровительство, перечисление фирме денег за проданные товары и создание документов для проведения конкурсов.