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На замдиректора омского филиала «Почты России» возбудили уголовное дело за взятку

2 сентября 06:46
Фото: 1MI
Елену Волохину подозревают в том, что она покровительствовала предпринимателю в обмен на взятку.

В Омске завели уголовное дело на заместителя директора Омского филиала АО «Почта России» Елену Волохину. Она обвиняется в получении взятки. Также уголовное дело возбудили на предпринимателя, который дал эту взятку, сообщает Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В материалах уголовного дела говорится, что в июне 2018 года филиал «Почты России» и омская компания заключили договор поставки товара, который собирались продавать через почту. Выяснилось, что Волохина долгое время получала взятки от предпринимателя за покровительство, перечисление фирме денег за проданные товары и создание документов для проведения конкурсов.

Так, по данным омского СК, в период с апреля по август 2022 года она получила взятку в размере более 300 тыс рублей прямо на рабочем месте. Ведется расследование. Подозреваемых арестовали на два месяца.

В «Почте России» прокомментировали ситуауию.

«Информацию для проведения расследования в правоохранительные органы передала служба безопасности Почты России. Мы продолжим содействовать следствию для установления всех обстоятельств дела», — сообщили в компании.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Почта России#ФСБ#Уголовное дело#Взятка
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