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Вход не для всех. Омича на костылях не пустили в омский ресторан

2 сентября 07:10
Фото: 1MI

Администратор омского ресторана не впустила мужчину на костылях

Девушка заявила, что не хочет брать на себя такую ответственность.

Омича на костылях не пустили в ресторан Mishkin & Mishkin. Константин приехал отпраздновать день рождения своей жены, но в итоге поехал в отделении полиции. Подробности сообщил NGS55.RU.

Мужчина рассказал, что два года назад боролся с тяжелой болезнью, в результате которой ему ампутировали левую ногу и теперь наступила ремиссия. Неприятная ситуация произошла в ночь на 28 августа. Жена встретила Константина, и они направились в заведение. Администратор остановила пару и сказала, что не может взять ответственность за мужчину на себя и дальше ему нельзя.

После молодой человек поехал в отдел полиции, написал заявление и попросил жену написать о случившемся в книге отзывов ресторана. После выходных он также обратился в региональный Роспотребнадзор, где ему посоветовали написать претензию на юридический адрес заведения. Владелец ресторана пообещал наложить санкции на администратора и встретиться с семьей Константина.  

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Мужчина#Ресторан#Полиция
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