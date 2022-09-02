Вход не для всех. Омича на костылях не пустили в омский ресторан

Омича на костылях не пустили в ресторан Mishkin & Mishkin. Константин приехал отпраздновать день рождения своей жены, но в итоге поехал в отделении полиции. Подробности сообщил NGS55.RU.
Мужчина рассказал, что два года назад боролся с тяжелой болезнью, в результате которой ему ампутировали левую ногу и теперь наступила ремиссия. Неприятная ситуация произошла в ночь на 28 августа. Жена встретила Константина, и они направились в заведение. Администратор остановила пару и сказала, что не может взять ответственность за мужчину на себя и дальше ему нельзя.
После молодой человек поехал в отдел полиции, написал заявление и попросил жену написать о случившемся в книге отзывов ресторана. После выходных он также обратился в региональный Роспотребнадзор, где ему посоветовали написать претензию на юридический адрес заведения. Владелец ресторана пообещал наложить санкции на администратора и встретиться с семьей Константина.