Вход не для всех. Омича на костылях не пустили в омский ресторан

Мужчина рассказал, что два года назад боролся с тяжелой болезнью, в результате которой ему ампутировали левую ногу и теперь наступила ремиссия. Неприятная ситуация произошла в ночь на 28 августа. Жена встретила Константина, и они направились в заведение. Администратор остановила пару и сказала, что не может взять ответственность за мужчину на себя и дальше ему нельзя.