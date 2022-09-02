Вдова Егора Летова опровергла уникальность писем и интервью с аукциона

Вдова омского рок-музыканта Егора Летова Наталья Чумакова опровергла уникальность нескольких лотов, которые выставил на продажу аукционный дом «Литфонд». Речь идет о виниловом французском панк-сборнике с участием группы «Гражданская оборона», флешка с тремя неизвестными письмами и фотографиями Егора Летова, а также кассета с его неопубликованным интервью.
Аукционный дом сообщает, что эти лоты из собрания музыкального продюсера Александра Кушнира. По словам Натальи Чумаковой, приобрести винил можно на платформе Disсogs за 18 долларов, а неопубликованное интервью внушает сомнения, потому что не ясно, кто брал интервью, где и когда.
«Но самое дикое – это ксерокопии писем Егора, распространять и тем более продавать которые господин Кушнир не имеет ни малейшего права, в том числе морального – хотя о чем я… Утверждается, к тому же, что оригиналы этих писем не сохранились, - возмутилась Наталья Чумакова. - Так вот, сохранились не только они, но и огромное количество других писем, которые я, в отличие от таких вот граждан, до сих пор не решалась даже показывать посторонним. Но этика для них – пустой звук, не говоря об авторском праве».
Ее возмутило, что кто-то продает письма Егора Летова на флешке и при этом утверждает, что оригиналов не существует. В результате Наталья Чумакова решила сама опубликовать те письма, о которых идет речь.
«Знаете, мне дико обидно, когда людей разводят, пользуясь их любовью к Егору, подсовывают им фейки и зарабатывают на этом», - написала она.