Вдова Егора Летова опровергла уникальность писем и интервью с аукциона

Аукционный дом сообщает, что эти лоты из собрания музыкального продюсера Александра Кушнира. По словам Натальи Чумаковой, приобрести винил можно на платформе Disсogs за 18 долларов, а неопубликованное интервью внушает сомнения, потому что не ясно, кто брал интервью, где и когда.