В Центральном округе Омска мужчина показал огромную свалку

Мужчина отметил, что на просьбы и звонки от ЖКХ никто не реагирует. От свалки когда-то загорелся и автомобиль. Омич предполагает, что вскоре там заведутся мыши и крысы. Да и такой вид из окна доставляет дискомфорт.