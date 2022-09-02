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В Центральном округе Омска мужчина показал огромную свалку

2 сентября 08:00
Фото: 1MI
На просьбы убрать мусор никто не реагирует.

Огромную свалку по адресу: 2-я Челюскинцев, 15к3, не вывозят уже два месяца. Доказательства этого на кадрах видео запечатлел один из жителей дома и выложил в группе «Омск.Регион55» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что на просьбы и звонки от ЖКХ никто не реагирует. От свалки когда-то загорелся и автомобиль. Омич предполагает, что вскоре там заведутся мыши и крысы. Да и такой вид из окна доставляет дискомфорт.

Фото: Омск.Регион55

UPD: В пресс-службе мэрии сообщили, что виновники понесут наказание.

«Данный вопрос взят на контроль специалистами департамента контроля Администрации города Омска. Специалистами будет осуществлен выезд по указанному адресу. По итогам выезда будет решаться вопрос о применении мер административного воздействия», — сообщили в администрации.
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Свалка#Свалка отходов#Мусор#Вывоз мусора#Мужчина
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