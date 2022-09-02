В Центральном округе Омска мужчина показал огромную свалку

Огромную свалку по адресу: 2-я Челюскинцев, 15к3, не вывозят уже два месяца. Доказательства этого на кадрах видео запечатлел один из жителей дома и выложил в группе «Омск.Регион55» социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина отметил, что на просьбы и звонки от ЖКХ никто не реагирует. От свалки когда-то загорелся и автомобиль. Омич предполагает, что вскоре там заведутся мыши и крысы. Да и такой вид из окна доставляет дискомфорт.
UPD: В пресс-службе мэрии сообщили, что виновники понесут наказание.
«Данный вопрос взят на контроль специалистами департамента контроля Администрации города Омска. Специалистами будет осуществлен выезд по указанному адресу. По итогам выезда будет решаться вопрос о применении мер административного воздействия», — сообщили в администрации.