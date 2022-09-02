В Омской области спрогнозировали нестерпимую жару и холодный душ

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко сообщила, что 2 и 3 сентября через Омскую область пройдет активный циклон с фронтальными разделами, и поэтому погода будет контрастной. По югу региона будет жарко, а вот по северу, наоборот, прохладно, дожди, град и шквалистый ветер.