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В Омской области спрогнозировали нестерпимую жару и холодный душ

2 сентября 13:56
Фото: 1MI

В выходные в Омской области ожидается температурный рекорд

Синоптики прогнозируют сильный ветер, жаркое солнце и дождь.

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко сообщила, что 2 и 3 сентября через Омскую область пройдет активный циклон с фронтальными разделами, и поэтому погода будет контрастной. По югу региона будет жарко, а вот по северу, наоборот, прохладно, дожди, град и шквалистый ветер. 

Завтра, 3 сентября, ночью температура опустится до +18…+13 градусов. Днем на юге ожидается жара +35 градусов, что станет рекордом для этого сезона. Предыдущий рекорд в Омске был зафиксирован в 2003 году: 3 сентября было +29,7 градусов.

В то же время на севере региона прогнозируют днем от +18…+23 до +22…+27. 

Жара продлится недолго. В воскресенье, 4 сентября, ожидается +15…+20, по крайнему югу до +25 градусов. Днем 5 сентября из-за влияния фронтальной зоны осадки возобновятся. Температура воздуха существенно не изменится.

На Омскую область надвигается штормовой ветер
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Осень#Дождь#Солнце#Ветер#Штормовой ветер
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