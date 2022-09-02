В Омской области спрогнозировали нестерпимую жару и холодный душ

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко сообщила, что 2 и 3 сентября через Омскую область пройдет активный циклон с фронтальными разделами, и поэтому погода будет контрастной. По югу региона будет жарко, а вот по северу, наоборот, прохладно, дожди, град и шквалистый ветер.
Завтра, 3 сентября, ночью температура опустится до +18…+13 градусов. Днем на юге ожидается жара +35 градусов, что станет рекордом для этого сезона. Предыдущий рекорд в Омске был зафиксирован в 2003 году: 3 сентября было +29,7 градусов.
В то же время на севере региона прогнозируют днем от +18…+23 до +22…+27.
Жара продлится недолго. В воскресенье, 4 сентября, ожидается +15…+20, по крайнему югу до +25 градусов. Днем 5 сентября из-за влияния фронтальной зоны осадки возобновятся. Температура воздуха существенно не изменится.