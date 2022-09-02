В омском штабе «Единой России» обсудили роль НКО в поддержке семьи

В омском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел круглый стол «Роль некоммерческих организаций в поддержке семьи».
С лидерами региональных НКО встретились заместитель председателя Государственной думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова и губернатор Омской области Александр Бурков. Модератором встречи выступил заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Александр Артемов. Он представил экспертов.
«По поводу экспертности сразу хочу сказать: все, у кого есть семья, и даже те, у кого семьи нет, являются экспертами, потому что все мы или дети, или родители в деле защиты, — отметила в начале разговора Анна Кузнецова. — Это большая радость, богатство, клад, но и большая сложность, потому что много взглядов и позиций. У каждого свой жизненный опыт. Важно иметь желание вложить его в достижение общей какой-то цели. Но я бы хотела сказать в принципе об общественных организациях. Я понимаю, как же непросто тем, кто начинает, делает первые шаги в общественной деятельности. И вот „Единая Россия“ стала той партией, которая сейчас помогает этим инициативам сбыться. А ведь что самое главное? Это — реальная помощь людям».
Губернатор Александр Бурков считает, что некоммерческим организациям Омской области есть что презентовать такому эксперту в сфере защиты прав и поддержки семьи и детства, как Анна Кузнецова.
«У нас очень активные руководители некоммерческих организаций, много нестандартных проектов, самых разных направлений и интересов, но в то же время нам важно ваше мнение и позиция как ведущего эксперта в этой сфере, и сегодня вы представляете руководство нашего российского парламента, который как раз и должен менять законодательство в поддержку тех инициатив, идущих снизу, с мест», — сказал Александр Бурков.
В Омской области только за три последних года организациям, участвующим в работе с семьями и детьми, направили из регионального бюджета около 600 млн рублей. Это программы реабилитации малышей с ограниченными возможностями здоровья, проекты развития профессионального и творческого потенциала детей, пропаганда семейных ценностей и борьба с детской беспризорностью и бродяжничеством. В числе значимых направлений также и сопровождение опекунских семей. К социально ориентированным организациям отнесены и те, которые предоставляют образовательные услуги. Это 30 частных детсадов и школ. Омские некоммерческие организации региона принимают активное участие в конкурсах Фонда президентских грантов. За три последних года победителями только в сфере поддержки семьи и работы с детьми стали 54 омских некоммерческих организаций, выигравших федеральные гранты на общую сумму более 60 млн рублей.
Представители нескольких общественных организаций сегодня на круглом столе рассказали о своем опыте работы и проектах, которые они реализуют. Так, руководитель Омской школы социального предпринимательства Ирина Сербина представила созданный региональной общественной организацией «Центр инноваций социальной сферы» механизм взаимодействия в решении вопросов семьи и детства. Каждый год Центр вовлекает все новых и новых людей в социальное предпринимательство. И правительство Омской области ставит целью подержать тех, кто может решить те социальные вопросы, которые еще не может охватить ни муниципалитет, ни региональная власть.
«Для Омской области еще несколько лет назад было важно закрыть вопрос дошкольного образования — не было средств на строительство новых детских садов, на набор воспитателей, — отметил актуальность проектов выпускников школы социального предпринимательства Центра социальных инноваций Александр Бурков. — И получилось так, что за счет общественности, за счет активистов создали 30 таких некоммерческих учреждений, где сегодня дети ходят в детский сад, занимаются дополнительным образованием. А правительство Омской области дало небольшую поддержку в качестве субсидии — минимальную поддержку, но сегодня мы видим, что родители довольны уровнем образования, уровнем подготовки, уровнем тех творческих знаний, которые дают сегодня эти некоммерческие организации, занимающиеся детьми».
Анна Кузнецова назвала подход к социальным инновациям очень точным. Она находит эту модель интересной и считает, что такой опыт надо тиражировать.
Об участии в инклюзивных проектах в сфере материнства и детства рассказала директор Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей» Наталья Мишенина.
Свои проекты представили омское отделение Общероссийской общественной организации «Российский комитет защиты мира», Военно-исторический клуб «Служилые люди Сибири — Такмыкская слобода».
Руководитель оргкомитета Омской региональной премии «Народный герой» Максим Концедалов рассказал об этом проекте. В 2022 году премия будет присуждаться в четвертый раз.
«Основная цель проекта — найти среди обычных людей современных героев, которые своими каждодневными поступками делают мир лучше. И на основе их опыта продемонстрировать подрастающему поколению невыдуманные истории для подражания, тем самым создать позитивную новостную повестку и побудить жителей региона к совершению достойных и хороших поступков», — пояснил Максим Концедалов.
Анна Кузнецова назвала проект «Народный герой» замечательным, потому что его герои — это не сказочные персонажи, а настоящие люди:
«Важно, когда мы в каждом человеке можем разглядеть этого героя, которого не показывают по федеральным каналам, у которого нет миллионов подписчиков в различных социальных сетях, но он сделал подвиг — он спасает жизни, он делает что-то, что просто потрясает своей любовью, смыслом, наполненностью. И ты понимаешь, что вот она — настоящая земля героев. Это очень важно сегодня».
Анна Кузнецова отметила, что после встречи с лидерами общественных организаций ей Омск открылся по-новому. По ее словам, здесь живут не просто инициативные люди, а профессионалы своего дела. Это редкое и очень важное сочетание качеств.
«Много людей обращаются в общественные приемные „Единой России“ с просьбами о помощи в решении разных вопросов. Но все больше обращаются с предложениями что-то сделать, поучаствовать, принять какие-то новые решения — начиная с экспертизы каких-то законопроектов и заканчивая простыми решениями для своего двора: лавочку установить. Сегодня мы увидели прекрасные проекты Омска. Я считаю, что часть из них надо брать на федеральный уровень, и мы уже договорились об этом».
Более того, Анна Кузнецова считает важным подумать, как воплотить в жизнь такие проекты, выросшие на площадке омской «Единой России» по всей стране. Часть из них, безусловно, нуждается в поддержке Фонда президентских грантов. Это колоссальная поддержка.
«Очень важно направлять и поддерживать тех, кто идет в этом направлении, в том числе чтобы между собой общественные организации не чувствовали конкуренции, а увидели себя, свои особенности, — сказала Анна Кузнецова. — И здесь тоже важна правильная экспертиза — это будет возможно сделать на площадке „Единых“. В том числе здесь, в Омске, есть люди, которые занимаются именно экспертной оценкой общественных проектов, разрабатывая интересные модели взаимодействия и их самостоятельности, чтобы общественный проект был устойчив, чтобы он не зависел от каких-то грантов. Для этого нужно найти союзников, а союзников можно найти тогда, когда тебе доверяют. А доверяют тогда, когда ты помогаешь: помощь детям-инвалидам, защита семьи, материнства и детства, патриотические проекты. Они все есть на омской земле, их нужно поддерживать, помогать. Со стороны „Единой России“ мы всю эту поддержку готовы оказать и, конечно, важно идти дальше и тиражировать на всю страну».
Говорили сегодня и о проблемах. Например, демографических. И здесь, считает Анна Кузнецова, роль общественных организаций может быть ключевой:
«Мы знаем прекрасные примеры, когда общественная инициатива, которая так же обсуждалась в небольшом кругу с экспертами, законодателями, вдруг остановилась большим государственным проектом, большой государственной инициативой. Часть из таких инициатив мы забрали к себе в программу партии „Единая Россия“. И я уверена, что те проекты, о которых мы сегодня говорим, многие из них также могут попасть в программу партии и стать уже на партийном уровне проектом, который мы будем тиражировать дальше, например, многофункциональные семейные центры, мультицентры для помощи инвалидам. Эти проекты мы услышали от общественников. И сегодня в народной программе к ним подключаются главы регионов, власти. А если необходимо законодательное обеспечение, работают уже депутаты и законодатели», — подчеркнула Анна Кузнецова.
Губернатор Омской области Александр Бурков разделяет эту позицию:
«Многие инициативы именно некоммерческих организаций — наших омских партнеров можно масштабировать в рамках Федерации. Для нас, органов власти, принципиально важно, чтобы была поддержка у тех активных общественников, которые сегодня работают в различных сферах: в сфере дополнительного образования, консультаций людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в сфере патриотического воспитания, — это должно быть поддержано на уровне Государственной думы, вот почему Анна Юрьевна здесь присутствует и проводит этот диалог, а также на уровне правительства Российской Федерации. Но мне кажется, что нельзя их загонять в рамки системы государственного управления. Все-таки это некоммерческие организации, и они должны жить своей самостоятельной жизнью. Они сами должны закрывать те ниши, где они видят необходимость помощи людям. А мы, власть, должны создать для этого условия. Как правило, еще раз подчеркиваю, наши активисты, некоммерческие организации сами находят себе партнеров из бизнеса, находят партнеров из власти. Они сегодня делают большое дело», — подчеркнул Губернатор Омской области Александр Бурков.