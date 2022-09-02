В омском штабе «Единой России» обсудили роль НКО в поддержке семьи

В Омской области только за три последних года организациям, участвующим в работе с семьями и детьми, направили из регионального бюджета около 600 млн рублей. Это программы реабилитации малышей с ограниченными возможностями здоровья, проекты развития профессионального и творческого потенциала детей, пропаганда семейных ценностей и борьба с детской беспризорностью и бродяжничеством. В числе значимых направлений также и сопровождение опекунских семей. К социально ориентированным организациям отнесены и те, которые предоставляют образовательные услуги. Это 30 частных детсадов и школ. Омские некоммерческие организации региона принимают активное участие в конкурсах Фонда президентских грантов. За три последних года победителями только в сфере поддержки семьи и работы с детьми стали 54 омских некоммерческих организаций, выигравших федеральные гранты на общую сумму более 60 млн рублей.