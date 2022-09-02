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В Омске выставили на продажу «Дом печати»

2 сентября 07:49
Фото: скриншот omsk.cian.ru

В Омске продают «Дом печати» за 92 млн рублей

Здание еще носит это название, но в реальности оно давно превратилось в торгово-офисный центр.

В Омске выставили на продажу бизнес-центр «Дом Печати», который расположен проспекте Карла Маркса. Здание продают за 92 млн рублей. В бизнес-центре есть три этажа с подвалом, общая площадь составляет 2 400 квадратных метров. Здание расположено на земельном участке площадью 1 700 квадратных метров.

Сообщается, что все помещения сданы в аренду, а подвал можно использовать под склад. В здании есть круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение как внутри здания, так и по периметру. При желании покупатель сможет достроить еще 2-3 этажа. Также есть возможность сделать пристройку и сделать дополнительные входы в здание.

Фото: скриншот omsk.cian.ru

Напомним, здание было построено в конце 50-х, раньше в нем располагались редакции газет и полиграфическое предприятие. Дом печати дал название расположенной рядом остановке на проспекте Маркса. Однако сейчас здание представляет собой типичный торгово-офисный центр, сейчас там около 50 арендаторов.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Бизнес#Продажа
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