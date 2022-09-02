В Омске выставили на продажу «Дом печати»

Сообщается, что все помещения сданы в аренду, а подвал можно использовать под склад. В здании есть круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение как внутри здания, так и по периметру. При желании покупатель сможет достроить еще 2-3 этажа. Также есть возможность сделать пристройку и сделать дополнительные входы в здание.