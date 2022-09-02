В Омске возбудили уголовное дело за похищение хаски

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 16 августа. Похититель нелегально проник на территорию хаски-парка «Юрта», выпустил из вольера собак и одну из них унес с собой. Неизвестного заметила молодая пара и решила за ним проследовать. В районе остановки общественного транспорта «Космос» они забрали хаски, после чего созвонились с владельцем и передали ему похищенного пса.