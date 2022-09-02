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В Омске возбудили уголовное дело за похищение хаски

2 сентября 09:58
Фото: 1MI
Похитителя объявили в розыск.

На мужчину, который украл хаски в Октябрьском округе, завели уголовное дело за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 16 августа. Похититель нелегально проник на территорию хаски-парка «Юрта», выпустил из вольера собак и одну из них унес с собой. Неизвестного заметила молодая пара и решила за ним проследовать. В районе остановки общественного транспорта «Космос» они забрали хаски, после чего созвонились с владельцем и передали ему похищенного пса.

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На данный момент мужчину объявили в розыск. В день совершения преступления он был одет в синий спортивный костюм и белые кроссовки. Если вы узнали на видео этого человека или знаете его местонахождение, позвоните в полицию по следующим телефонам: 79-34-02, +79136708899 или 102.

Фото: УМВД России по Омской области
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Кража#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Розыск#Собаки
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