В Омске возбудили уголовное дело за похищение хаски

На мужчину, который украл хаски в Октябрьском округе, завели уголовное дело за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Напомним, что инцидент произошел в ночь на 16 августа. Похититель нелегально проник на территорию хаски-парка «Юрта», выпустил из вольера собак и одну из них унес с собой. Неизвестного заметила молодая пара и решила за ним проследовать. В районе остановки общественного транспорта «Космос» они забрали хаски, после чего созвонились с владельцем и передали ему похищенного пса.
На данный момент мужчину объявили в розыск. В день совершения преступления он был одет в синий спортивный костюм и белые кроссовки. Если вы узнали на видео этого человека или знаете его местонахождение, позвоните в полицию по следующим телефонам: 79-34-02, +79136708899 или 102.