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В Омске нашли подрядчика для строительства развязки на Левобережье

2 сентября 05:28
Фото: 1MI

В Омске выбрали подрядчика для строительства развязки на 3-й Островской

Подрядчиком стало ООО «Стройтраст».

Омская мэрия заключила контракт на выполнение работ по строительству транспортной развязки на улице 3-я Островская. Победителем аукциона стала компания ООО «Стройтраст».

Разработкой проектной документации занималось ООО «Автодорпроект». В июне этого года было получено положительное заключение госэкспертизы.

Протяженность развязки составит 670 метров. Она свяжет между собой улицу 3-ю Островскую и Ленинградский проспект, благодаря чему будет удобнее попасть в парк «Птичья гавань» и парк Победы.

Во время строительства рабочие установят фонари, сделают ливневку, тротуар, велосипедную дорожку и парковку на 252 машинных места. Стоимость работ составит 219.4 млн рублей. Работы завершатся до конца июля 2023 года.

Отметим, что ООО «Стройтраст» также займется ремонтом Ленинградского моста. Город55 разобрался что это за компания, как и какие объекты она строила.

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#Вероника Жукова#Город#Новости
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