В мэрии опровергли закрытие популярного маршрута в Омске

В Омске не планируют отменять автобусный маршрут № 393. Информацию о его закрытии опровергли в департаменте транспорта городской администрации.
На маршруте должны работать 15 автобусов малого класса, обслуживает их индивидуальный предприниматель Галина Захарова. В дептрансе косвенно подтвердили, что в реальности маршрут работает с перебоями, выходит меньше автобусов, чем должно, в связи с чем перевозчику направили претензию.
Отметим, что ранее в социальных сетях распространялась информация, что маршрут № 393 полностью прекратит работу.