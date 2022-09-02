В мэрии опровергли закрытие популярного маршрута в Омске

На маршруте должны работать 15 автобусов малого класса, обслуживает их индивидуальный предприниматель Галина Захарова. В дептрансе косвенно подтвердили, что в реальности маршрут работает с перебоями, выходит меньше автобусов, чем должно, в связи с чем перевозчику направили претензию.