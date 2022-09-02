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В мэрии опровергли закрытие популярного маршрута в Омске

2 сентября 12:28
Фото: 1MI

В Омске не будут закрывать маршрут № 393

Маршрут работает с перебоями, но отменять его пока не собираются, сообщили в мэрии.

В Омске не планируют отменять автобусный маршрут № 393. Информацию о его закрытии опровергли в департаменте транспорта городской администрации.

На маршруте должны работать 15 автобусов малого класса, обслуживает их индивидуальный предприниматель Галина Захарова. В дептрансе косвенно подтвердили, что в реальности маршрут работает с перебоями, выходит меньше автобусов, чем должно, в связи с чем перевозчику направили претензию.

Отметим, что ранее в социальных сетях распространялась информация, что маршрут № 393 полностью прекратит работу.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Маршрутка#Проезд в общественном транспорте#Мэрия#Департамент транспорта мэрии Омска
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