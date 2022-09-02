УФАС нашло еще один картель при закупках щебня в Омской области

Напомним, летом бывшего руководителя «Омскавтодора» Алексея Шипилова осудили за превышение должностных полномочий. По версии следствия, Шипилов дробил контракты на десятки миллионов рублей на более мелкие, которые не превышали 800 тысяч рублей, что позволяло ему закупать щебень и песок без проведения торгов.