УФАС нашло еще один картель при закупках щебня в Омской области

Омское УФАС России признало картелем устное соглашение, заключенное между АО «ДРСУ № 5» и ООО «Торговый дом СНК». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2019 году компании заключили договор на поставку строительных материалов без проведения конкурентных процедур общей суммой более 44 млн рублей. Сумма довольно крупная, и договор с единственным поставщиком в этом случае выглядел странно. Антимонопольщики посчитали это явным нарушением закона о конкуренции.
"Закупка товаров у единственного поставщика целесообразна в случае, если такие товары обращаются на низкоконкурентных рынках или проведение конкурсных процедур нецелесообразно по объективным причинам", - объяснили в УФАС.
В результате сговора участников к торгам не допустили других участников рынка.
Правда, наказания фирмы не понесут, потому что срок соглашения перестал действовать.
Напомним, летом бывшего руководителя «Омскавтодора» Алексея Шипилова осудили за превышение должностных полномочий. По версии следствия, Шипилов дробил контракты на десятки миллионов рублей на более мелкие, которые не превышали 800 тысяч рублей, что позволяло ему закупать щебень и песок без проведения торгов.
Еще одно уголовное дело расследуется о сговоре между директором «Стройсервиса» Яковом Вагнером и Алексеем Шипиловым. Оно касается сговора на участие в торгах по ремонту дорог, ущерб оценивается в 1.7 млрд рублей.