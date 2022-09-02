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Трое в больнице. В Омске в результате ДТП пострадал младенец

2 сентября 01:30
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске в ДТП с двумя иномарками пострадали две женщины и младенец

ДТП произошло, потому что водитель одной из машин не уступил дорогу.

Вчера, 1 сентября, в Ленинском округе Омска произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Очевидцы позвонили в полицию около 19:40.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Nissan ехал по улице 12-й Пролетарской. В районе пересечения с улицей Сухой пролет он не уступил дорогу автомобилю Toyota, за рулем которого ехала 35-летняя женщина.

Произошло столкновение. В результате аварии пострадали водитель Toyota, а также два пассажира Nissan — 25-летняя девушка и младенец. Все они попали в больницу. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Ребенок
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