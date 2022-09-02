Трое в больнице. В Омске в результате ДТП пострадал младенец

Вчера, 1 сентября, в Ленинском округе Омска произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Очевидцы позвонили в полицию около 19:40.
По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Nissan ехал по улице 12-й Пролетарской. В районе пересечения с улицей Сухой пролет он не уступил дорогу автомобилю Toyota, за рулем которого ехала 35-летняя женщина.
Произошло столкновение. В результате аварии пострадали водитель Toyota, а также два пассажира Nissan — 25-летняя девушка и младенец. Все они попали в больницу. Полиция проводит проверку.