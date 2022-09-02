Специалист сообщил об опасных сочетаниях продуктов питания

По словам диетолога, одновременно не стоит также принимать в пищу продукты, содержащие в своем составе и сахар, и жир, и соль. Специалист отметил, что в природе нет пищи, которая одновременно была бы жирной и сладкой, поэтому такое сочетание может привести к нарушению обмена веществ. Гинзбург рекомендовал снизить употребление «вредных» продуктов до одного-двух раз в неделю, или есть их после основного сбалансированного приема пищи.