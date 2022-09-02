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Специалист сообщил об опасных сочетаниях продуктов питания

2 сентября 17:50
Фото: 1MI
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что одновременное употребление некоторых продуктов может серьезно навредить организму. В частности, с точки зрения здоровья, плохо сочетаются между собой красное мясо и соль.

Эксперт пояснил, что эти продукты вместе могут спровоцировать развитие атеросклероза. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Гинзбург пояснил, что помимо этого заболевания, красное мясо с солью может стать причиной развития гипертонии и заболеваний органов пищеварения, так как подобная пища стимулирует секрецию желудка, а это, в свою очередь, увеличивает риск развития желудочных болезней.

По словам диетолога, одновременно не стоит также принимать в пищу продукты, содержащие в своем составе и сахар, и жир, и соль. Специалист отметил, что в природе нет пищи, которая одновременно была бы жирной и сладкой, поэтому такое сочетание может привести к нарушению обмена веществ. Гинзбург рекомендовал снизить употребление «вредных» продуктов до одного-двух раз в неделю, или есть их после основного сбалансированного приема пищи.

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