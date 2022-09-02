Сирота из Омска добежал до паралимпийской медали

Александр вспоминает: многие из тех, с кем он учился, спились или попали в тюрьму. Парень с детства знал: ему с ними не по пути. В прямом смысле убежать от такой судьбы ему помог талант, открывшийся уже в раннем возрасте. С 8 лет он занимается легкой атлетикой и уже на самых первых соревнованиях начал показывать выдающиеся результаты.