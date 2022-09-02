Сирота из Омска добежал до паралимпийской медали

Как и положено герою конкурса #безграничные_возможности2022, Александр Работницкий — человек неординарный. Он один из немногих выпускников детского дома, сделавших блестящую карьеру в спорте. И Саша только в самом начале пути. Верим, что главные достижений у него еще впереди.
В 1,5 года он остался совсем один — мама умерла, отцу и другим родным особенный мальчик оказался не нужен. Сначала он жил в специальном садике, а потом его перевели в коррекционную школу № 5.
Александр вспоминает: многие из тех, с кем он учился, спились или попали в тюрьму. Парень с детства знал: ему с ними не по пути. В прямом смысле убежать от такой судьбы ему помог талант, открывшийся уже в раннем возрасте. С 8 лет он занимается легкой атлетикой и уже на самых первых соревнованиях начал показывать выдающиеся результаты.
Его начали отправлять на международные соревнования для людей с ограниченными возможностями. Он показывал отличные результаты на тренировках, но терялся во время крупных чемпионатов.
И это стало новым вызовом. Бороться приходилось не столько с соперниками, сколько с собственными страхами. Поначалу юный атлет так волновался, что просто не мог справиться с собой и сходил с дистанции. Тренер терпеливо объяснял ему: как бы не было тяжело, до финала надо добежать обязательно — хоть последним, но дойти.
Каких усилий ему это стоило, знает только Александр. Но у него все получилось! В 2015 году он выиграл на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге, в 2016-м — два золота при отборе на чемпионат мира в Италии.
Потом новая череда препятствий — сначала российских паралимпийцев не допустили на Игры в 2016 году. Следующие два года омича преследовали травмы.
Но он продолжал упорно бежать к своей цели. Перед крупными соревнованиями его расписание выглядит так: шесть дней в неделю по две тренировки в день и один выходной. Каждая тренировка — по 1,5-2 часа.
В сентябре 2021 года случилось пока главное событие в жизни Александра. На Паралимпиаде в Токио он завоевал серебро, уступив сопернику из Великобритании обидные доли секунды.
Радость не приходит одна. Увидев своего знаменитого родственника по телевизору, его разыскали близкие. Александр отнесся к их решению когда-то оставить его в детдоме с пониманием. Он не обижается и сейчас, наконец, наладил отношения с ними. Так у него появилась семья.
Ну, а наш герой тем временем готовится к реваншу. Будет покорять первое место паралимпийского пьедестала в Париже, во время Игры в 2024 году.
Давайте поддержим Александра Работницкого и покажем нашему земляку, что за него болеет вся Омская область!
Ссылка на видео о герое: