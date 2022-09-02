Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сирота из Омска добежал до паралимпийской медали

2 сентября 07:17
Александр Работницкий воспитывался в детдоме. А после того, как он начал делать успехи в спорте, его нашли родные.

Как и положено герою конкурса #безграничные_возможности2022, Александр Работницкий — человек неординарный. Он один из немногих выпускников детского дома, сделавших блестящую карьеру в спорте. И Саша только в самом начале пути. Верим, что главные достижений у него еще впереди.

В 1,5 года он остался совсем один — мама умерла, отцу и другим родным особенный мальчик оказался не нужен. Сначала он жил в специальном садике, а потом его перевели в коррекционную школу № 5.

Александр вспоминает: многие из тех, с кем он учился, спились или попали в тюрьму. Парень с детства знал: ему с ними не по пути. В прямом смысле убежать от такой судьбы ему помог талант, открывшийся уже в раннем возрасте. С 8 лет он занимается легкой атлетикой и уже на самых первых соревнованиях начал показывать выдающиеся результаты.

Его начали отправлять на международные соревнования для людей с ограниченными возможностями. Он показывал отличные результаты на тренировках, но терялся во время крупных чемпионатов.

И это стало новым вызовом. Бороться приходилось не столько с соперниками, сколько с собственными страхами. Поначалу юный атлет так волновался, что просто не мог справиться с собой и сходил с дистанции. Тренер терпеливо объяснял ему: как бы не было тяжело, до финала надо добежать обязательно — хоть последним, но дойти.

Каких усилий ему это стоило, знает только Александр. Но у него все получилось! В 2015 году он выиграл на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге, в 2016-м — два золота при отборе на чемпионат мира в Италии.

Потом новая череда препятствий — сначала российских паралимпийцев не допустили на Игры в 2016 году. Следующие два года омича преследовали травмы.

Но он продолжал упорно бежать к своей цели. Перед крупными соревнованиями его расписание выглядит так: шесть дней в неделю по две тренировки в день и один выходной. Каждая тренировка — по 1,5-2 часа.

В сентябре 2021 года случилось пока главное событие в жизни Александра. На Паралимпиаде в Токио он завоевал серебро, уступив сопернику из Великобритании обидные доли секунды.

Радость не приходит одна. Увидев своего знаменитого родственника по телевизору, его разыскали близкие. Александр отнесся к их решению когда-то оставить его в детдоме с пониманием. Он не обижается и сейчас, наконец, наладил отношения с ними. Так у него появилась семья.

Ну, а наш герой тем временем готовится к реваншу. Будет покорять первое место паралимпийского пьедестала в Париже, во время Игры в 2024 году.

Давайте поддержим Александра Работницкого и покажем нашему земляку, что за него болеет вся Омская область!

Ссылка на видео о герое:

 

#Анна Микула#Общество#Омск#Омская область#Видео
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10