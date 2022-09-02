РЭО призвал молодежь участвовать в акции по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Личная вовлеченность каждого в раздельный сбор мусора поможет больше, чем строительство хоть тысячи заводов, передает слова Дениса Буцаева телеканал «360».
«Название акции не случайно. В Советском Союзе молодежь собирала миллион тонн вторсырья для подобного проекта. Тогда это удалось за семь лет», — сказал он.
Акция по сбору вторсырья пройдет с 15 сентября по 15 ноября по всей стране. В этот период РЭО также проведет с волонтерами-экологами «Делай!» экопросветительские мероприятия и экскурсии на предприятия по переработке мусора.
Буцаев подчеркнул, что вся собранная участниками акции макулатура будет переработана. В стране работают 90 профильных заводов, например, в Московской, Нижегородской областях, в Сибири. Общая мощность предприятий составляет четыре миллиона тонн бумажной упаковки в год. Таким образом, собранная волонтерами макулатура впоследствии станет новой упаковкой для яиц или фруктов, туалетной бумагой, гипсокартоном или даже блокнотом.
К проекту уже присоединились вузы, ссузы, школы, детские сады, отделения домов молодежи, предприниматели. Макулатуру можно будет сдать в организации, собирающие вторсырье у населения. Когда они соберут более 300 килограммов, макулатуру передадут в пункты «Миллион Родине».
Подробности можно найти на сайте миллион-родине.рф.