РЭО призвал молодежь участвовать в акции по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Буцаев подчеркнул, что вся собранная участниками акции макулатура будет переработана. В стране работают 90 профильных заводов, например, в Московской, Нижегородской областях, в Сибири. Общая мощность предприятий составляет четыре миллиона тонн бумажной упаковки в год. Таким образом, собранная волонтерами макулатура впоследствии станет новой упаковкой для яиц или фруктов, туалетной бумагой, гипсокартоном или даже блокнотом.