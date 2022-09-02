Новую арену в Омске официально сдали в эксплуатацию

В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» Городу55 сообщили, что 1 сентября новое здание омской арены ввели в эксплуатацию. На данный момент там идет тестирование и наладка всех систем.
14 сентября на льду состоится первое тестовое мероприятие — товарищеский матч. Уже 18 сентября планируется открытая тренировка команды «Авангарда».
Отметим, что на площади нового ледового дворца будут вмещаться 12 тысяч человек.
Официальное открытие запланировано на начало октября, когда «Авангард» встретится на льду домашней арены с новосибирской «Сибирью». Также запланирован концерт Сергея Шнурова и ледовое шоу Ильи Авербуха.