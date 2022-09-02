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Мужчина нашел лотерейный билет и сорвал джекпот

2 сентября 18:27
Мужчина из Канады случайно нашел в своей машине лотерейный билет и сорвал джекпот.

Житель Канады выиграл джекпот в лотерее по билету, случайно обнаруженному в машине, пишет 360tv.ru со ссылкой на издание The Sun. Его выигрыш составил более 67 тыс. канадских долларов (около трех миллионов рублей).

Как рассказал сам мужчина, он регулярно покупал лотерейные билеты в течение 20 лет, однако ему ни разу не везло. Недавно он случайно обнаружил лотерейный билет в своей машине в подставке для стаканов и вспомнил, что когда-то приобрел его на заправке, но забыл о нем. Как оказалось, билет был выигрышным.

С чеком выигрыша мужчина пришел в призовой центр, где ему сообщили, что его выигрыш — более 67 млн канадских долларов, то есть, порядка трех миллионов рублей. По словам счастливчика, сначала он не поверил в свою удачу. Выигранные деньги мужчина планирует потратить на пляжный отдых и на ремонт своего дома. 

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