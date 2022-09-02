Мужчина нашел лотерейный билет и сорвал джекпот

Как рассказал сам мужчина, он регулярно покупал лотерейные билеты в течение 20 лет, однако ему ни разу не везло. Недавно он случайно обнаружил лотерейный билет в своей машине в подставке для стаканов и вспомнил, что когда-то приобрел его на заправке, но забыл о нем. Как оказалось, билет был выигрышным.