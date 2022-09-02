Минеева: московское правительство поддерживает грантами деловой и молодежный туризм

Как сообщает со ссылкой на Минееву, первые заявки на получение грантов поступили в правительство Москве с 6 июня по 7 июля. Тогда гранты понадобились организаторам 55 мероприятий в самых разных областях. Это туризм, медицина, культура, гастрономия, образование, строительство, финансы и юриспруденция. В общей сложности столичное правительство вынесло положительное решение по 25 заявкам, авторы которых получат в общей сложности около 50 миллионов рублей, пишет newsnn.ru.
Следующий сбор заявок начался 20 июля и закончится 23 сентября. На этот раз городские гранты ждут тех, чьи проекты планируется реализовать с 3 августа по 30 ноября. На данный момент поступило почти 120 заявок, и по 43 из них уже принято положительное решение.
«Сумма грантов превысила 73 миллиона рублей», — отметила Минеева. По сравнению с первым периодом сбора заявок выросла не только сумма, но и стало больше самих заявок. Это говорит о большем доверии бизнеса столичным властям, который стал чаще обращаться за поддержкой.
Грант рассчитан на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы стать его получателем, должно быть соблюдено соответствие организуемых мероприятий установленным критериям. Их длительность не может быть меньше двух дней, и должны быть предусмотрены экскурсии по российской столице. Число участников таких мероприятий не может быть меньше 100 человек, из которых, самое меньшее, каждый пятый должен жить в московской гостинице. В то же время по тематике форумов и конференций ограничений нет. Они могут быть посвящены бизнесу, образованию, медицине, туризму и другим отраслям.
Грант может быть предоставлен на основании оценки, проведенной автономной некоммерческой организацией «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Для получения помощи от городских властей организаторы должны представить в офис данного НКО заявку и пакет документов. Они должны быть поданы за две недели до начала предлагаемого мероприятия. Члены экспертной комиссии, рассмотрев заявку, вынесут свое решение по ней в течение восьми рабочих дней.
Грант будет предоставлен лишь после завершения мероприятия. Для этого не позже 20 дней со дня его проведения организаторы должны представить в проектный офис пакет отчетных документов. Размер компенсации на одну заявку может составить до 10 миллионов рублей.
Более подробную информацию о программе и о том, что нужно предпринять для получения гранта, содержит официальный сайт проектного офиса.
MICE-туризм является частью делового туризма, связанной с проведением корпоративных мероприятий. И важной частью столичной индустрии гостеприимства. В прошлом году в Москве с деловыми целями люди побывали 3,2 миллиона раз. Что составляет 13,7 процента всего числа туристов. При этом деловой турист тратит на проживание в Москве на 9–13 процентов больше, чем отпускник. Помимо этого, предприниматели бывают в Москве неоднократно, время от времени возвращаясь сюда. В среднем российский деловой турист тратит на одну поездку 34,4 тысячи рублей.