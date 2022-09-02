Минеева: московское правительство поддерживает грантами деловой и молодежный туризм

Грант рассчитан на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы стать его получателем, должно быть соблюдено соответствие организуемых мероприятий установленным критериям. Их длительность не может быть меньше двух дней, и должны быть предусмотрены экскурсии по российской столице. Число участников таких мероприятий не может быть меньше 100 человек, из которых, самое меньшее, каждый пятый должен жить в московской гостинице. В то же время по тематике форумов и конференций ограничений нет. Они могут быть посвящены бизнесу, образованию, медицине, туризму и другим отраслям.