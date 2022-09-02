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Масочный режим, погодные аномалии и запуск арены. Главные новости Омска

2 сентября 14:59
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. В одном из вузов Омска снова возобновили масочный режим. С ростом заболеваемости коронавирусом эту меру начали делать обязательной для сотрудников, которые работают в сфере услуг. Подробнее читайте в материале ниже.

В омских вузах начали возвращать обязательный масочный режим
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Новость № 2. Погода в Омской области в эти выходные будет аномальной. Как сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС, на регион надвигается активный циклон с фронтальными разделами. По югу региона будет жарко, а вот по северу, наоборот, прохладно. Прогноз погоды на ближайшие три дня смотрите в материале ниже.

В Омской области спрогнозировали нестерпимую жару и холодный душ
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Новость № 3. Здание новой омской арены с 1 сентября ввели в эксплуатацию. Вскоре там начнутся тренировки команды «Авангард» и последующие матчи. Подробнее читайте в нашем материале.

Новую арену в Омске 1 сентября сдали в эксплуатацию
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