Масочный режим, погодные аномалии и запуск арены. Главные новости Омска

Новость № 1. В одном из вузов Омска снова возобновили масочный режим. С ростом заболеваемости коронавирусом эту меру начали делать обязательной для сотрудников, которые работают в сфере услуг. Подробнее читайте в материале ниже.
Новость № 2. Погода в Омской области в эти выходные будет аномальной. Как сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС, на регион надвигается активный циклон с фронтальными разделами. По югу региона будет жарко, а вот по северу, наоборот, прохладно. Прогноз погоды на ближайшие три дня смотрите в материале ниже.
Новость № 3. Здание новой омской арены с 1 сентября ввели в эксплуатацию. Вскоре там начнутся тренировки команды «Авангард» и последующие матчи. Подробнее читайте в нашем материале.