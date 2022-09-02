Масочный режим, погодные аномалии и запуск арены. Главные новости Омска

Новость № 2. Погода в Омской области в эти выходные будет аномальной. Как сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС, на регион надвигается активный циклон с фронтальными разделами. По югу региона будет жарко, а вот по северу, наоборот, прохладно. Прогноз погоды на ближайшие три дня смотрите в материале ниже.