Лже-сотрудники ФСБ выманили у омского пенсионера 200 тысяч рублей

Однако и после этого звонки продолжились, звонившие, которые уже выдавали себя за работников Центробанка, требовали перевести оставшиеся средства на безопасный счет. Вот только в какой-то момент мужчина понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Когда аферисты поняли, что звонивший не один, они прекратили общение.