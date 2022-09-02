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Лже-сотрудники ФСБ выманили у омского пенсионера 200 тысяч рублей

2 сентября 04:48
Фото: 1MI
В мессенджеры, как заявляют силовики, аферисты даже слали фальшивые служебные удостоверения.

Все свои сбережения перевел мошенникам 70-летний житель Кировского округа Омска. Пенсионер поверили в байку, что общается с сотрудниками ФСБ. 

«Потерпевшему позвонил неизвестный, который представился оперативником ФСБ. Для убедительности он отправил в мессенджер якобы свое служебное удостоверение. Звонивший заявил, что пенсионер переводил деньги на заграничные счета, и теперь его деятельность приравнивается к финансированию терроризма», – пояснили в УМВД по городу Омску. 

Чтобы исключить дальнейшее преследование, аферисты убедили пожилого омича, соблюдая конспирацию и некие устные рекомендации Центрального банка, помочь правоохранительным органам. Хоть потерпевший и не совершал никаких операций, он поверили звонившим, отправился в один из банков, где перевел на чужой счет 200 тысяч рублей. 

Однако и после этого звонки продолжились, звонившие, которые уже выдавали себя за работников Центробанка, требовали перевести оставшиеся средства на безопасный счет. Вот только в какой-то момент мужчина понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Когда аферисты поняли, что звонивший не один, они прекратили общение. 

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Уже установлено, что пенсионеру звонили из разных городов. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество
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