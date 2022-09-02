Экожурналисты изучили работу Омского НПЗ по экологизации городского транспорта

Участие в обновлении общественного транспорта — дополнительный вклад Омского НПЗ в реализацию федерального проекта «Чистый воздух». На самом предприятии продолжается масштабная экологическая модернизация. Сразу девять проектов программы развития ОНПЗ вошли в сводный план «Чистого воздуха». Омский НПЗ выступает за внедрение природозащитных технологий на производстве. Экологизация промышленности наряду с переходом пассажирского транспорта на газомоторное топливо будут положительно влиять на окружающую среду и качество жизни омичей.