Экожурналисты изучили работу Омского НПЗ по экологизации городского транспорта

Опыт Омского НПЗ «Газпром нефти» по экологизации общественного транспорта получил высокую оценку экспертов в области охраны окружающей среды. Предприятие помогает приобретать для города новые экологичные автобусы и троллейбусы в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Перевод автобусов на альтернативные виды топлива с нулевым воздействием на атмосферу обсудили в Омском союзе журналистов на занятии «Экошколы для современных медиа».
По оценке экспертов, доля автотранспорта в загрязнении воздуха в Омске может достигать 50%, поэтому в транспортной сфере давно назрело экологическое переоснащение. Представители департамента транспорта мэрии Омска и эксперты-экологи рассказали журналистам о шагах по обновлению автопарка пассажирских предприятий.
В этом году Омский НПЗ передал городу 20 автобусов на газомоторном топливе для улучшения экологической обстановки в городе. Автобусы курсируют по самым загруженным улицам, в том числе и новым магистральным маршрутам.
«Обновление пассажирского транспорта — одно из приоритетных для Омска направлений. Мы продолжаем курс на приобретение экологичных и комфортных автобусов. Для нас очень важно повышенное внимание Омского НПЗ к вопросам экологии. Предприятие содействует обновлению пассажирского парка. Новый транспорт работает на самых протяженных маршрутах и позволяет улучшать экологическую обстановку вдоль транспортных артерий и во всем городе», — рассказал заместитель мэра Омска Владимир Куприянов.
Участие в обновлении общественного транспорта — дополнительный вклад Омского НПЗ в реализацию федерального проекта «Чистый воздух». На самом предприятии продолжается масштабная экологическая модернизация. Сразу девять проектов программы развития ОНПЗ вошли в сводный план «Чистого воздуха». Омский НПЗ выступает за внедрение природозащитных технологий на производстве. Экологизация промышленности наряду с переходом пассажирского транспорта на газомоторное топливо будут положительно влиять на окружающую среду и качество жизни омичей.